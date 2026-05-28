Küçükçekmece’de bayram denetimi: 500 polis görev yaptı

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzur ve güven içerisinde geçirmesi amacıyla ilçe genelinde geniş kapsamlı denetim yaptı.

Yaklaşık 500 polisin görev aldığı uygulamalarda dron desteğiyle birçok noktada eş zamanlı kontroller gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında kurban pazarları, mezarlıklar, alışveriş merkezleri, camiler, Marmaray ve metrobüs istasyonları ile metro duraklarında güvenlik önlemleri artırıldı. Menekşe ve Kanarya sahillerinde de yoğun denetim yapıldı.

Emniyet ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen uygulamaların bayram süresince devam edeceğini bildirdi. (DHA)