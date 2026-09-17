Kötü seksin sebebi belli oldu: Erkekleri iş yerinde bekleyen tehlike ortaya çıktı

Kötü bir yöneticiyle çalışmak, erkeklerin yalnızca iş hayatını değil, özel hayatını da olumsuz etkileyebilir. Çin'de yapılan yeni bir araştırma, yoğun iş stresi ile erkeklerde erektil disfonksiyon arasında dikkat çekici bir bağlantı ortaya koydu.

Araştırmaya göre, iş yerinde yöneticileri tarafından en fazla baskı ve stres altında bırakılan erkeklerin yüzde 54'ü ereksiyon sorunu yaşadı. Buna karşılık, iş yerinde en düşük düzeyde stres yaşayan erkeklerde bu oran yalnızca yüzde 8 olarak belirlendi.

TESTOSTERON SEVİYESİNDE CİDDİ DÜŞÜŞ

Araştırmacılar, iş baskısının erkek vücudunda hormon seviyelerini de etkilediğini tespit etti. En yoğun stres grubunda yer alan erkeklerin testosteron seviyelerinin yüzde 41 daha düşük olduğu görüldü.

Bununla birlikte, stres hormonu olarak bilinen kortizolün sabah saatlerindeki seviyeleri de yüzde 74 daha yüksek çıktı. Araştırmacılar, bu sonuçların uzun süreli iş stresinin erkek vücudunun normal biyolojik işleyişini ciddi biçimde bozabileceğine işaret ettiğini belirtti.

826 ERKEK 2 YIL BOYUNCA TAKİP EDİLDİ

Çalışmada, Çin'in Zhenjiang kentindeki Jiangsu Medical College uzmanları tarafından 2022-2024 yılları arasında 22-40 yaş arasındaki 826 tam zamanlı erkek çalışanın stres düzeyleri ve cinsel işlevleri incelendi.

Araştırmanın başındaki isimlerden Dr. Yang Zhou, genç erkeklerde ereksiyon problemi görülme sıklığının son yıllarda arttığını belirterek özellikle psikolojik faktörlerin daha fazla dikkate alınmaya başlandığını söyledi.

Zhou, iş yerindeki stresin bu faktörler arasında giderek daha fazla önem kazandığını ifade etti. Araştırmacıya göre yoğun stres, erkeklerde normal biyolojik düzenin ciddi şekilde bozulmasına neden olarak penisin normal şekilde çalışmasını engelleyebiliyor.

UYKUSUZLUK VE UZUN MESAİLER DE ETKİLİ

Uzmanlar, sorunun yalnızca stres hormonlarıyla sınırlı olmadığını vurguladı. Uykusuzluk, bitkinlik ve uzun çalışma saatleri de erkeklerin hem fiziksel hem de psikolojik olarak yıpranmasına yol açarken, partnerleriyle yakınlaşabilecekleri zamanı da azaltabiliyor.

Araştırmaya dahil olmayan, NHS'de görev yapan ve Embarrassing Bodies programında da doktor olarak yer alan Dr. Anand Patel, ereksiyonun erkeklerin genel sağlık ve iyilik haline karşı son derece hassas bir gösterge olduğunu söyledi.

Patel, kronik iş stresinin zamanla yatak odasına da taşınabileceğini belirterek stresin hem hormonları hem de sinir sistemini etkilediğini ifade etti.

Doktora göre düşük testosteron cinsel isteğin ve cinsel yanıtın azalmasına, yoğun stres ise ereksiyon için gerekli sinir fonksiyonlarının bozulmasına neden olabiliyor.

TÜRKİYE'DEKİ ÇALIŞMALAR DA AYNI SONUCU ORTAYA KOYDU

Türkiye’de yapılan araştırmalar da stres ve psikolojik faktörlerin cinsel işlev üzerindeki etkisine işaret ediyor. 2025’te Türkiye’de beş aile sağlığı merkezinde 18-45 yaş arasındaki 573 kişiyle yapılan bir çalışmada, algılanan stres ve depresyon ile cinsel işlev arasındaki ilişki incelendi.

Türkiye’de 40 yaş üzerindeki 2 bin 760 erkekle yapılan başka bir araştırmada ise ereksiyon sorunu yaygınlığı yüzde 33 olarak belirlenirken, yaşın yanı sıra çeşitli sosyoekonomik ve sağlık faktörleriyle bağlantılar saptandı.