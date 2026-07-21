Koskoca arabayı ortadan ikiye kestiler: Trafiğe çıkardılar

Avustralya'da içerik üreticisi Prop Department, tarihin en küçük seri üretim otomobillerinden biri olan Ford Festiva'yı sıra dışı bir projeye dönüştürdü. Araç ortadan ikiye kesilerek tek kişinin kullanabileceği ultra dar bir otomobil haline getirildi.

KOSKOCA ARABAYI İNCELTTİLER, TRAFİĞE ÇIKARDILAR

Orijinal motoru, şanzımanı ve yürüyen aksamının büyük bölümü korunan araç, modifikasyonun ardından Avustralya'da trafiğe çıkabilecek şekilde kayıt ve sigorta işlemlerinden geçirildiği belirtilen bir yapıya kavuştu.

Projede Ford Festiva'nın gövdesi ortadan kesildi. Araç, motosiklet benzeri oturma düzenine sahip tek sürücülü bir tasarımla yeniden inşa edildi. Ortaya çıkan otomobil, bir motosikletten yalnızca biraz daha geniş olmasına rağmen tavanı, ön camı ve kapılarıyla tamamen kapalı bir gövdeye sahip oldu.

EN ZOR KISMI YENİDEN İNŞA ETMEK OLDU

Ultra dar gövdenin güvenli şekilde kullanılabilmesi için araçta kapsamlı mühendislik çalışmaları yapıldı.

Gövde güçlendirilirken süspansiyon sistemi yeniden tasarlandı. Direksiyon, fren ve gaz bağlantıları sürücünün yeni oturma pozisyonuna göre yeniden düzenlendi. Ayrıca aydınlatma, aynalar ve güvenlik ekipmanları için özel bağlantılar üretildi.

İNCECİK GÖVDESİYLE YOLLARA ÇIKTI

Prop Department'ın paylaştığı görüntülerde araç, şehir içi yollarda ve otoyol bağlantılarında test edildi. Dar yapısı sayesinde sıkışık alanlarda kolay manevra yapabilen otomobilin düşük hızlarda dengeli bir sürüş sunduğu aktarıldı.

SOSYAL MEDYADA MİLYONLARCA KİŞİYE ULAŞTI

Aracın yapım süreci baştan sona videoya kaydedildi. Özellikle dar sokaklardan geçmesi ve normal otomobillerin sığamayacağı alanlara park edebilmesi, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. İzleyiciler projeyi hem sıra dışı tasarımı hem de mühendislik yaklaşımı nedeniyle yorumladı.

UZMANLAR SERİ ÜRETİMİN ZOR OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ

Otomotiv uzmanları, projenin araç modifikasyonunun sınırlarını göstermesi açısından dikkat çekici olduğunu değerlendirdi.

Bununla birlikte, bu kadar dar bir otomobilin seri üretime geçmesinin güvenlik, üretim ve yasal düzenlemeler açısından önemli zorluklar barındırdığı ifade edildi.

GARAJ PROJESİ KÜRESEL İLGİ GÖRDÜ

Prop Department, daha önce de sıra dışı otomotiv projeleriyle tanınıyordu. Ford Festiva üzerinde gerçekleştirilen bu çalışma ise kısa sürede uluslararası otomotiv sitelerinde ve sosyal medya platformlarında geniş yer buldu.

Projenin yapımcısı, aracın kapsamlı testlerden geçirildiğini ve yerel düzenlemelere uygun hale getirildiğini belirtirken, bunun günlük kullanımdan çok gösteri amaçlı bir proje olduğunu ifade etti.