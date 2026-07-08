Koca 8 yıl boyunca ormanda yaşadı, hiç kimse fark etmedi: Yarım ton çöple yakalandı!

ABD Arizona’daki Tonto Ulusal Ormanı’nda yaklaşık 8 yıldır yasadışı şekilde yaşadığı belirlenen 65 yaşındaki Mark Aaron Gatz, federal ajanlarca tutuklandı.

8 YIL BOYUNCA ORMANDA GİZLİCE YAŞADI: YARIM TON ÇÖPLE YAKALANDI!

25 Haziran 2026'da yakalanan Gatz; orman arazisini izinsiz kullanmak ve yangın kısıtlamalarını ihlal etmek suçlarını kabul etti.

DOĞANIN ORTASINDA ÇÖP DAĞI: YARIM DÖNÜMLÜK ALANDAN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Ziyaretçilerin şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, yaklaşık 2.000 metrekarelik kamu arazisine saçılmış 450 kilogramdan fazla çöp buldu. Derme çatma ahşap barınakta yaşayan adamın üzerinden; plastik kaplar, merdivenler, sökülmüş bisikletler, kontrplaklar ve çok sayıda evsel atık çıktı.

ARİZONA'YI YAKACAKTI! KURAKLIĞIN ORTASINDA MOTOR YAĞI VE ATEŞ TEHLİKESİ

Doğaya verilen zarar sadece çöplerle sınırlı kalmadı; toprağı kirleten 5 galon motor yağı ele geçirildi. Temmuz 2026'da bölgede aşırı yangın tehlikesi nedeniyle kısıtlamalar varken, Gatz'ın kamp alanında sıcak közler ve kamp ateşleri bulundu.

Yaşlı adam, kısıtlamaları bildiğini ancak yemek pişirmek için ateş yaktığını öne sürdü.

İLK VUKUATI DEĞİL: HAKKINDA FEDERAL TUTUKLAMA EMRİ VARDI

The Guardian'ın aktardığı mahkeme kayıtlarına göre, Gatz, yetkililer tarafından daha önce de ormanda inşaat yapmak, ateş yakmak ve hijyen kurallarına uymamak suçlarından defalarca uyarılmıştı.

Hakkında açık federal yakalama kararı da bulunan Gatz, tutuklanmasının ardından yattığı süre kadar hapis ve 3 yıl denetimli serbestlik cezası aldı.

BÜYÜK TARTIŞMA BAŞLADI

Normalde ulusal ormanlarda en fazla 14 gün kamp yapılmasına izin verilirken, kalıcı yerleşim yasak. Uzmanlar, uygun fiyatlı konut eksikliği nedeniyle ormanlarda yaşayan insanların toprak sıkışması, kimyasal atık ve yangın gibi ciddi riskler doğurduğunu belirtiyor.

Gatz’ın ormanda evsizlikten mi yoksa keyfi mi yaşadığı bilinmezken, olay kamusal alanların korunması tartışmasını yeniden başlattı.