Kimse yaklaşamıyor! Terk edilmiş binayı vahşi hayvanlar ele geçirdi

Olay, ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı West Hollywood kentinde yaşandı. Romaine Caddesi ile North Spaulding Bulvarı’nın kesişimindeki 22 dairelik konut projesinin inşaatı 2024 yılında durdu. Yaklaşık üç yıldır boş kalan bina, bu kez çakal sürüsüne ev sahipliği yapmaya başladı.

Mahalle sakinleri, terk edilmiş yapıya yerleşen çakallar nedeniyle binaya “Çakal Apartmanı” adını verdi.

BALKONLARDA DOLAŞIYOR, GECELERİ ULUYORLAR

Bölge sakinlerinin çektiği görüntülerde çakalların balkonlarda dinlendiği ve inşaat alanında rahatça dolaştığı görülüyor. Mahalle sakini Ryan Liske, neredeyse her gece çakalların uluma seslerini duyduğunu söyledi.

Liske, bir gün eve dönerken bir çakalla karşı karşıya geldiğini belirterek, “Göz göze geldik. Ben de yönümü değiştirip uzaklaştım.” dedi. Kısa süre sonra üç çakalın kendisini çevrelediğini düşündüğünü anlatan Liske, korkuyla koşarak evine gittiğini ifade etti.

MAHALLELİ SALDIRIDAN ÇOK SESLERDEN ŞİKAYETÇİ

Bölge sakinlerinin büyük bölümü çakalların saldırmasından değil, geceleri yükselen uluma seslerinden rahatsız olduklarını dile getiriyor.

Uzmanlar ise çakalların insanlardan uzak durmayı tercih ettiğini ve doğrudan insanlara saldırmasının oldukça nadir görüldüğünü belirtiyor.

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

West Hollywood Belediyesi, inşaat sahibinden profesyonel yaban hayatı ekipleriyle çalışmasını istedi. Uzmanlara göre çakallar zarar verilmeden bölgeden çıkarılacak. Bunun için binanın giriş ve çıkış noktaları kapatılacak, hayvanlar tek bir çıkışa yönlendirilerek güvenli şekilde doğal yaşam alanlarına gönderilecek.

EVCİL HAYVAN SAHİPLERİNE UYARI

Yaban hayatı uzmanları, çakalların en çok sincap, tavşan ve diğer küçük hayvanlarla beslendiğini belirterek, bölgede yaşayan vatandaşlardan özellikle küçük kedi ve köpeklerini dışarıda gözetimsiz bırakmamalarını istedi.

Boş kalan inşaatın ne zaman yeniden tamamlanacağı ise henüz bilinmiyor. Mahalle sakinleri ise “Çakal Apartmanı” olarak anılan binanın bir an önce güvenli hale getirilmesini bekliyor.