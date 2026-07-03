Kediniz koltukları mı mahvediyor? Bu alışkanlığı tersine çevirmenin yolu

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Kediler neden tırmalamak zorundalar?

Mobilyalarınızı elinizde tutma konusundaki tartışmayı kazanmak için öncelikle bir kedinin en sevdiğiniz koltuğun kenarına pençelerini büyük bir keyifle geçirdiğinde aklından neler geçtiğini anlamamız gerekiyor. Bu bir heves değil, biyolojik bir ritüel:

Doğal manikür: Kedilerin tırnakları katmanlar halinde uzar. Kediler, pürüzlü yüzeylere sürtünerek eski, körelmiş tırnak kılıflarını atar ve yepyeni, keskin bir ucu ortaya çıkarır.

İşaretleme: Kedilerin ayak tabanlarının alt kısmında, parmak aralarında gizli küçük koku bezleri bulunur. Mobilyalarınızı tırmaladıklarında, sadece derin izler bırakmakla kalmaz, aynı zamanda kendilerine özgü bir koku izi de bırakırlar. Bu, diğer hayvanlara açık bir mesajdır: "Burası benim!"

Kedi sporu: Kedilerin kaşınırken sırt üstü durup tüm vücutlarını gerdiklerini fark ettiniz mi? Bu, uzun bir uykudan sonra omurga ve omuz çevresindeki yorgun kasları germenin ve formlarına geri dönmenin en iyi yoludur.