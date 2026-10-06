Kazmayı vurdular, milyonluk servet fışkırdı: Dünyada resmen 2 tane varmış!

Rusya’da arkeologların yürüttüğü bir kazı, yüzlerce yıl boyunca toprağın altında kalan olağanüstü bir koleksiyonu gün yüzüne çıkardı. İlk incelemelerde ortaya çıkan bazı parçaların nadirliği ise keşfin önemini daha da artırdı.

Temmuz ayında bulunan ancak ekim başında kamuoyuna duyurulan hazinenin bir bölümü, içindeki eserlerin zarar görmemesi için toprak blokları halinde çıkarılarak laboratuvara götürüldü. Araştırmacılar, koleksiyonun tamamını henüz ortaya çıkarabilmiş değil.

TOPRAĞIN ALTINDAN 2 KİLOGRAMDAN FAZLA GÜMÜŞ ÇIKTI

Keşif, Rusya’nın Leningrad bölgesindeki Tiversky Gorodok arkeolojik alanında gerçekleştirildi. Rusya Bilimler Akademisi Antropoloji ve Etnografya Müzesi ile St. Petersburg’daki Güncel Arkeoloji araştırma merkezinin ortak çalışmaları sırasında bulunan hazinenin ağırlığının 2 kilogramdan fazla olduğu belirtildi.

Araştırmacılar, ilk değerlendirmelere göre bunun Rusya’nın kuzeybatısında bulunan dönemine ait bilinen en zengin hazine olduğunu ifade ediyor.

HAZİNEDE ÇOK SAYIDA GÜMÜŞ ESER ORTAYA ÇIKTI

Koleksiyonda granülasyon ve telkariyle süslenmiş yuvarlak madalyonlar, büyük ve süslü bir boyun halkası, sikke kolyeler, Karelya tipi bir baş süsü, ince gümüş tellerden yapılmış zincirler, yüzük ve at nalı biçimli broş bulundu. Kazılarda ayrıca deri bir alın bandı da ortaya çıkarıldı.

Eserlerin büyük bölümünün yerel üretim olmadığı, Orta Çağ Rusyası veya İskandinavya bölgelerinden gelmiş olabileceği değerlendiriliyor. Araştırmacılar, parçaların yüksek işçilik kalitesine de dikkat çekiyor.

ÜÇ SİKKE ARASINDAN İKİSİ ÖZEL ÖNEM TAŞIYOR

Hazinedeki üç sikke özellikle araştırmacıların ilgisini çekti. Bunlardan en eski olanı, nümismatistlerin ilk değerlendirmesine göre 907-912 yılları arasına tarihlenen bir Arap dirhemi.

Ancak bu tarihlendirmenin yalnızca fotoğraf üzerinden yapıldığı ve bu nedenle henüz ön aşamada olduğu vurgulandı.

Diğer iki sikke ise 11. yüzyılın sonları ile 12. yüzyılın ilk yarısı arasında İsveç’te basıldığı belirtilen, tek taraflı ve büyük boyutlu Uppsala tipi brakteatlardan oluşuyor.

NADİR İSVEÇ SİKKELERİ DÜNYADAKİ SAYIYI DÖRDE ÇIKARDI

Seferin başkanı ve Kunstkamera Arkeoloji Bölümü kıdemli araştırmacısı Stanislav Belsky’ye göre, bu tür brakteatların daha önce yalnızca iki örneği biliniyordu ve her ikisi de İsveç’in Uppsala kentinde bulunuyordu.

Tiversky Gorodok’taki keşifle birlikte dünyada bilinen örneklerin toplam sayısı dörde yükseldi.

GÜMÜŞ MADALYONDAKİ FİGÜRLER DİKKAT ÇEKTİ

Hazinenin en dikkat çekici parçalarından biri, üzerinde iki kuş figürü bulunan gümüş madalyon oldu.

Araştırmacılar, kuşların İskandinav tanrısı Odin ile ilişkilendirilen Huginn ve Muninn adlı iki kuzgunu temsil edebileceğini değerlendiriyor. Kuşların arasında yer alan bir başka şeklin ise Odin’in mızrağı Gungnir’i temsil etme ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak bu yorumun henüz kesinleşmediği belirtildi.

AYNI KOLEKSİYONDA FARKLI İNANÇLARIN İZLERİ BULUNDU

Madalyondaki olası pagan İskandinav motifleri, açıkça Hristiyan sembolizmi taşıyan bazı eserlerle birlikte bulundu.

Araştırmacılar, farklı dini geleneklere ait unsurların aynı koleksiyonda yer almasının incelenmesi gerektiğini belirtiyor.

Hazinede ayrıca ondan fazla büyük, disk biçimli madalyon bulunuyor. Bu parçaların her birinde farklı imgeler yer alırken gelişmiş mücevher işçiliği tekniklerinin kullanıldığı görülüyor.

HAZİNENİN TAMAMI HENÜZ ORTAYA ÇIKARILMADI

Buluntunun bazı bölümleri halen laboratuvarda kazı ve konservasyon çalışmalarından geçiriliyor. Bu nedenle araştırmacılar koleksiyonun bütününü henüz inceleyebilmiş değil.

Tiversky Gorodok, Karelya Kıstağı üzerindeki Vuoksi Nehri boyunca yer alıyor ve arkeologlar tarafından bir asırdan uzun süredir araştırılıyor.

Son kazılar, arkeolojik alanın bazı bölümlerinin zarar görmesinin ardından etkilenen bölgelerin incelenmesi amacıyla başlatıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında gümüş hazinesine ulaşılması ise beklenmedik bir keşif oldu.

TIVERSKY GORODOK DAHA ÖNCE DE HAZİNE SAKLAMIŞTI

Bölgedeki hazine keşifleri bununla sınırlı değil. 1890 yılında Tiversky Gorodok’ta mücevherler, gümüş zincirler, gümüş külçeler ve doğu paralarının bulunduğu başka bir hazine keşfedilmişti. Medievalists'in haberine göre, yeni koleksiyon ise büyüklüğü, içeriğinin çeşitliliği ve korunma durumu açısından istisnai kabul ediliyor.

ESERLER TEMİZLENİP İNCELENMEYE DEVAM EDİYOR

Araştırmacılar, bulunan parçaların temizlenmesi ve korunması çalışmalarını sürdürüyor. Yapılacak ayrıntılı incelemelerin, Orta Çağ’da Karelya, Orta Çağ Rusyası ve İskandinavya arasındaki bağlantılara ilişkin yeni kanıtlar ortaya koyması bekleniyor.