Kayıt altına alınan en kurak Temmuz ayı geride kaldı

İngiltere ve Galler, 2026 temmuz ayında meteorolojik kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en kurak temmuz dönemini geçirdi. Yağış miktarındaki tarihi düşüşün yanı sıra sıcaklıklar ve güneşlenme süreleri de mevsim normallerinin üzerine çıktı.

İngiltere Meteoroloji Ofisi'nin (Met Office) verilerine göre, İngiltere'de temmuz boyunca yalnızca 6,5 milimetre yağış kaydedildi. Bu miktar, uzun yıllar ortalamasının yalnızca yüzde 10'una karşılık gelirken, 1911 yılında ölçülen 13,4 milimetrelik önceki en kurak temmuz rekorunu geride bıraktı.

Galler'de ise temmuz ayında 9,3 milimetre yağış düştü. Bu da uzun dönem ortalamasının yüzde 9'u seviyesinde kaldı ve 1911'de kaydedilen 22,6 milimetrelik önceki en düşük temmuz yağışının altına indi.

BİRLEŞİK KRALLIK GENELİNDE DE EN KURAK ÜÇÜNCÜ TEMMUZ

Birleşik Krallık genelinde temmuz ayında toplam 28,9 milimetre yağış ölçüldü. Bu değer, ülke genelinde kayıtlara geçen en kurak üçüncü temmuz olarak kaydedildi.

Kuraklığın yanı sıra sıcaklıklar da dikkat çekti. Galler'de ortalama sıcaklık 17,8 derece olarak ölçülürken, bölge 2006 ve 1983 yıllarıyla birlikte kayıtlardaki en sıcak temmuz ayını yaşadı.

İngiltere'de ise 2026 temmuzu, ortalama sıcaklık açısından kayıtlardaki en sıcak ikinci temmuz oldu.

YETKİLİLERDEN SU KAYNAKLARI UYARISI

Met Office Bilim Direktörü Dr. Amy Doherty, temmuz ayını Birleşik Krallık'ın iklim kayıtlarında "olağanüstü bir ay" olarak nitelendirerek, yaşanan koşulların ülkenin en dikkat çekici yaz dönemlerinden birini oluşturduğunu söyledi.

Çevre Ajansı Su Direktörü ve Ulusal Kuraklık Grubu Başkanı Helen Wakeham ise kuraklığın su kaynaklarını önemli ölçüde azalttığını, sıcak hava nedeniyle su tüketiminin arttığını belirtti.

Wakeham, bu durumun tarım, yaban hayatı ile hane halkı ve işletmeler için su temini üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

YAĞIŞ BEKLENİYOR ANCAK KURAKLIĞI GİDERMESİ ZOR

Meteoroloji Ofisi, önümüzdeki günlerde ülkenin bazı bölgelerinde hava koşullarının değişken seyredeceğini bildirdi. Ancak beklenen yağışların ağırlıklı olarak kuzey kesimlerde etkili olacağı, bu nedenle ülke genelindeki kuraklık koşullarını kısa vadede gidermesinin beklenmediği kaydedildi. (AA)