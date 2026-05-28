Kayalıklarda mahsur kalan kişiyi, itfaiye kurtardı
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ormanda kayalıklara düşerek mahsur kalan İ.D.D., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Altındere Gündoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Ormanlık alanda dolaşan İ.D.D., dengesini kaybederek kayaların arasına düştü ve yaralandı.
Düştüğü yerde sıkışan İ.D.D.’nin yanında bulunan arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kayalık alanda mahsur kalan yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak sedyeyle orman içerisindeki tarım aracının bulunduğu noktaya taşıdı.
“Patpat” olarak bilinen tarım aracıyla ambulansa ulaştırılan İ.D.D., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
