Karpuzu hemen buzdolabına koyuyorsanız yanlış yapıyorsunuz!
Birçok insan karpuzu doğru şekilde nasıl saklayacağını bilmiyor: Bu şekilde daha sulu kalacak ve iki haftaya kadar daha uzun süre dayanacaktır.
Karpuzu bütün olarak hemen buzdolabına koymamalısınız çünkü düşük sıcaklık dokusunu etkiler ve besin değerlerini azaltır. Bütün karpuz, likopenini korumak ve iki haftaya kadar tazeliğini muhafaza etmek için serin, kuru ve karanlık bir yerde saklanmalıdır.
Yüksek yaz sıcaklıklarının gelmesiyle karpuz mevsimi başlar ancak birçok kişi karpuzu satın aldıktan hemen sonra tadını bozabilecek bir hata yapar. Uzmanlar, düşük sıcaklıkların dokusunu etkileyebileceği ve değerli besin maddelerinin miktarını azaltabileceği için, karpuzun tamamının hemen buzdolabına konmaması gerektiği konusunda uyarıyor.
Araştırmalar, karpuzun serin, kuru ve karanlık bir yerde saklandığında, ona karakteristik kırmızı rengini veren güçlü bir antioksidan olan likopeni daha iyi koruduğunu gösteriyor. Bu sayede iki haftaya kadar taze kalabilir. Soğuk karpuz seviyorsanız servis etmeden sadece birkaç saat önce buzdolabına koymanız önerilir.
Kesme işleminden sonra kurallar farklıdır. En iyisi, sadece hemen yiyeceğiniz kadarını kesmektir; meyvenin geri kalanı, kabuğuyla birlikte, nemini ve tazeliğini daha uzun süre koruyacaktır. Karpuzu dilimlere ayırdıysanız, hava geçirmez plastik veya cam bir kaba koyun ve buzdolabında en fazla üç ila dört gün saklayın.
Karpuzun artık yenilebilir olmadığına dair açık işaretler
Uzmanlar, dilimlenmiş karpuzu normal bir plastik poşette veya ince şeffaf bir filmde saklamaktan kaçınmayı tavsiye ediyor. Nem tutma, bakterilerin gelişimini hızlandırabilir ve bu da meyvenin sümüksü bir hal almasına ve daha hızlı bozulmasına neden olabilir.
Karpuzun artık yenilebilir olmadığını gösteren belirgin işaretler de vardır. Kabuğunda veya etinde küf oluşmuşsa, dokusu yapışkan bir hal almışsa veya tadı fermente olmuş gibi ekşi ise, bu tür bir karpuz atılmalıdır.
İyi bir karpuzun sapı ve alt rengi nasıl olmalı?
Olgun bir karpuzu anlamanın en net yolu sapına ve yere temas eden bölgesine bakmaktan geçiyor. Uzmanlara göre, alınacak karpuzun genetik büyüklüğüne ulaşmış olması şart. Üzerinde bulunan küçük kulakçık yaprağının sararmış ve kurumaya yüz tutmuş olması, meyvenin dalında yeterince beklediğini gösteriyor. Ayrıca sap kısmındaki tüycüklerin incelmesi ve dökülmüş olması da olgunluğun kesin kanıtları arasında. Karpuzun toprağa oturan alt kısmı sarıysa, o karpuz olmuş demektir. Beyaz kalan karpuzlardan uzak durulmalı.