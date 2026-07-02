Karpuzu hemen buzdolabına koyuyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

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İyi bir karpuzun sapı ve alt rengi nasıl olmalı?

Olgun bir karpuzu anlamanın en net yolu sapına ve yere temas eden bölgesine bakmaktan geçiyor. Uzmanlara göre, alınacak karpuzun genetik büyüklüğüne ulaşmış olması şart. Üzerinde bulunan küçük kulakçık yaprağının sararmış ve kurumaya yüz tutmuş olması, meyvenin dalında yeterince beklediğini gösteriyor. Ayrıca sap kısmındaki tüycüklerin incelmesi ve dökülmüş olması da olgunluğun kesin kanıtları arasında. Karpuzun toprağa oturan alt kısmı sarıysa, o karpuz olmuş demektir. Beyaz kalan karpuzlardan uzak durulmalı.