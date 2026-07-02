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Karpuzu hemen buzdolabına koyuyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Birçok insan karpuzu doğru şekilde nasıl saklayacağını bilmiyor: Bu şekilde daha sulu kalacak ve iki haftaya kadar daha uzun süre dayanacaktır.

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Karpuzu hemen buzdolabına koyuyorsanız yanlış yapıyorsunuz! - Fotoğraf: 1
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Karpuzu bütün olarak hemen buzdolabına koymamalısınız çünkü düşük sıcaklık dokusunu etkiler ve besin değerlerini azaltır. Bütün karpuz, likopenini korumak ve iki haftaya kadar tazeliğini muhafaza etmek için serin, kuru ve karanlık bir yerde saklanmalıdır.

Karpuzu hemen buzdolabına koyuyorsanız yanlış yapıyorsunuz! - Fotoğraf: 2
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Yüksek yaz sıcaklıklarının gelmesiyle karpuz mevsimi başlar ancak birçok kişi karpuzu satın aldıktan hemen sonra tadını bozabilecek bir hata yapar. Uzmanlar, düşük sıcaklıkların dokusunu etkileyebileceği ve değerli besin maddelerinin miktarını azaltabileceği için, karpuzun tamamının hemen buzdolabına konmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Karpuzu hemen buzdolabına koyuyorsanız yanlış yapıyorsunuz! - Fotoğraf: 3
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Araştırmalar, karpuzun serin, kuru ve karanlık bir yerde saklandığında, ona karakteristik kırmızı rengini veren güçlü bir antioksidan olan likopeni daha iyi koruduğunu gösteriyor. Bu sayede iki haftaya kadar taze kalabilir. Soğuk karpuz seviyorsanız servis etmeden sadece birkaç saat önce buzdolabına koymanız önerilir.

Karpuzu hemen buzdolabına koyuyorsanız yanlış yapıyorsunuz! - Fotoğraf: 4
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Kesme işleminden sonra kurallar farklıdır. En iyisi, sadece hemen yiyeceğiniz kadarını kesmektir; meyvenin geri kalanı, kabuğuyla birlikte, nemini ve tazeliğini daha uzun süre koruyacaktır. Karpuzu dilimlere ayırdıysanız, hava geçirmez plastik veya cam bir kaba koyun ve buzdolabında en fazla üç ila dört gün saklayın.

Karpuzu hemen buzdolabına koyuyorsanız yanlış yapıyorsunuz! - Fotoğraf: 5
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Karpuzun artık yenilebilir olmadığına dair açık işaretler

Uzmanlar, dilimlenmiş karpuzu normal bir plastik poşette veya ince şeffaf bir filmde saklamaktan kaçınmayı tavsiye ediyor. Nem tutma, bakterilerin gelişimini hızlandırabilir ve bu da meyvenin sümüksü bir hal almasına ve daha hızlı bozulmasına neden olabilir.

Karpuzu hemen buzdolabına koyuyorsanız yanlış yapıyorsunuz! - Fotoğraf: 6
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Karpuzun artık yenilebilir olmadığını gösteren belirgin işaretler de vardır. Kabuğunda veya etinde küf oluşmuşsa, dokusu yapışkan bir hal almışsa veya tadı fermente olmuş gibi ekşi ise, bu tür bir karpuz atılmalıdır.

Karpuzu hemen buzdolabına koyuyorsanız yanlış yapıyorsunuz! - Fotoğraf: 7
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İyi bir karpuzun sapı ve alt rengi nasıl olmalı?
Olgun bir karpuzu anlamanın en net yolu sapına ve yere temas eden bölgesine bakmaktan geçiyor. Uzmanlara göre, alınacak karpuzun genetik büyüklüğüne ulaşmış olması şart. Üzerinde bulunan küçük kulakçık yaprağının sararmış ve kurumaya yüz tutmuş olması, meyvenin dalında yeterince beklediğini gösteriyor. Ayrıca sap kısmındaki tüycüklerin incelmesi ve dökülmüş olması da olgunluğun kesin kanıtları arasında. Karpuzun toprağa oturan alt kısmı sarıysa, o karpuz olmuş demektir. Beyaz kalan karpuzlardan uzak durulmalı.

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