Karabük'te 59 yaşındaki kişi banyoda ölü bulundu

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Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 yaşındaki Halit Yurdakul duş almak için banyoya girdikten sonra uzun süre çıkmayınca yakınları durumdan şüphelendi.

Yurdakul'u kontrol etmek için banyoya giren aile üyeleri, onu yerde hareketsiz yatarken buldu. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Halit Yurdakul'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından Yurdakul'un cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. (AA)