Kafası koptu, maçı yine de kazandı! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Çin’de düzenlenen dünyanın ilk insansı robot MMA organizasyonu, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Maçın en dikkat çeken anında robotlardan birinin kafası tekmeyle yerinden koptu. Ancak buna rağmen dövüşe devam etmesi, izleyenleri şaşkına çevirdi.

KAFASI KOPTU, YUMRUK ATMAYI SÜRDÜRDÜ

Mücadele, Çin’in teknoloji merkezi Shenzhen kentindeki Nanshan Kültür ve Spor Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çinli robotik şirketi EngineAI tarafından hayata geçirilen Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL) organizasyonunda, tam boyutlu iki T800 insansı robot karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın en çarpıcı anı son raundda yaşandı. “White Eagle” (Beyaz Kartal) adlı robotun attığı yüksek tekme sonrası rakibi “Matador”un baş kısmı gövdesinden ayrıldı. Buna rağmen robot, gövdesindeki kontrol sistemi sayesinde ayakta kalmayı başardı ve kısa süre daha yumruk atmayı sürdürdü.

KAZANAN KAFASI KOPAN ROBOT OLDU

İlginç şekilde, dövüşün galibi başını kaybeden “Matador” oldu. Beş raund sonunda hakemler mücadeleyi 3-2 Matador lehine sonuçlandırdı. Rakibi son raundda etkileyici bir nakavt anına imza atsa da, önceki raundlarda elde edilen puanlar galibiyet için yeterli oldu.

DÖVÜŞTEN ÇOK TEKNOLOJİ TESTİ

Organizatörlere göre amaç yalnızca gösteri yapmak değildi. URKL, insansı robotların gerçek çarpışma koşullarındaki performansını test etmek için geliştirildi.

Robotlar; etkili vuruşlar, denge ve ayakta kalma kabiliyeti, savunma ve kaçınma becerisi ile dayanıklılık ve darbe direnci kriterlerine göre değerlendirildi.

Ayrıca robotların yere düştükten sonra 10 saniye içinde kendi başlarına ayağa kalkmaları da kurallar arasında yer aldı.

200’DEN FAZLA TAKIM BAŞVURDU

EngineAI, organizasyona dünyanın farklı ülkelerinden 200’den fazla ekibin başvurduğunu, bunlardan 32 takımın ana turnuvaya katılmaya hak kazandığını açıkladı. Takımlar arasında Çin’in yanı sıra ABD, Polonya ve Singapur’dan ekipler de bulunuyor. Büyük finalin yıl sonunda yapılması planlanıyor.

DONNİE YEN DE TRİBÜNDEYDİ

Dövüşü, “Ip Man” filmleriyle tanınan Hong Konglu aksiyon yıldızı Donnie Yen de tribünden takip etti. Yen, robotların hareket kabiliyeti ve isabetli vuruşlarının bilim kurgu filmlerini gerçeğe dönüştürdüğünü söyledi.

ELON MUSK DA PAYLAŞTI

Karşılaşmanın görüntüleri sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk da dövüş videosunu X hesabında paylaşarak, “Robot dövüşleri eğlenceli.” yorumunu yaptı. Paylaşım kısa sürede küresel çapta gündem oldu.

ROBOTLARIN GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

Gösteri niteliğindeki organizasyon büyük ilgi görürken, bazı uzmanlar gelişmiş insansı robot teknolojisinin geleceğine ilişkin etik tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı. Organizasyonun ardından yapay zeka destekli otonom sistemler ve “katil robotlar” konusundaki uluslararası tartışmalar yeniden hız kazandı.