Japonya’nın 3 trilyon yenlik sırrı: Kediler

Etkileri Japon toplumunun her köşesinde görülebiliyor; yakın zamanda yayınlanan bir rapora göre, bu yıl Japon ekonomisine tahmini üç trilyon yen (18,8 milyar dolar) değerinde katkı sağlamışlar ve bu olguya "kedi patlaması" adı verilmiş.

TOKYO SEMALARINDA BİR KEDİ ŞEHRİ:

Kedilerin patilerinin gücü, özellikle Tokyo'nun retro bir bölgesinde kendini gösteriyor; Kuzey Amerika, Avustralya ve Avrupa'dan gelen ziyaretçiler, geçtiğimiz günlerde öğleden sonra başkentin kendi kendini "kedi şehri" ilan eden bu bölgesine akın etmişti.

Şehrin kuzeydoğusunda yer alan Janaka Ginza'ya, dükkan vitrinlerini ve sokak tabelalarını süsleyen kedi resimleriyle dolu, ziyaretçilerin kedi şeklinde tatlılar yiyebildiği ve benzer motiflerle kişiselleştirilmiş hanko damgaları tasarlayabildiği, tarihi kedi teması nedeniyle ilgi duymuşlardı.

ÇOCUK SAYISINI AŞAN "TÜYLÜ" NÜFUS: JAPONYA’YI KURTARAN YENİ GÜÇ

Kalabalık ve sıcak hava, Yanaka Ginza'nın tüylü sakinlerini gözden saklamış gibiydi. Bunun yerine, ziyaretçiler hediyelik eşya dükkanlarında durup "uğurlu" siyah kedi buzdolabı mıknatısları, kartpostallar, yemek çubukları ve sofra takımları satın aldılar.

"Janaka'da her zaman kediler olmuştur çünkü burada birçok Budist tapınağı var. Eskiden etrafta dolaşır, hatta farklı evlere bile girerlerdi ama günümüzde daha az görünürler. Böylesine sıcak bir günde içeride kalmayı tercih ediyorlar" diyor birkaç kedinin sahibi Yumiko Yamashita, Guardian'a verdiği demeçte.

Japon edebiyatındaki küresel patlama, Natsume Soseki'nin ülkenin en bilinen romanlarından biri olan ve evcil bir kedinin bakış açısından anlatılan "Ben Bir Kediyim"i yazmasından bir asırdan fazla bir süre sonra, kediyi bir pazarlama düşmanına dönüştürdü. Kediler, Haruki Murakami'nin sürrealist romanlarında ve Hiro Arikawa'nın "Saati Kuracak Kuşun Günlükleri" (veya "Sokak Kedisinin Günlükleri") ve Takashi Hiride'nin "Kedinin Misafiri" gibi düzinelerce başka eserde de önemli bir yer tutuyor. Yayıncılar, kedilerin pazarlama gücünü, hayvanla çok az veya hiç ilgisi olmayan kitap kapakları oluşturmak için bile kullandılar.

Milyarlarca dolar kazandıran bir sektör

Evcil hayvansever bir ülke olan Japonya'da, 15 yaş altı çocuk sayısını aşan evcil köpek ve kedi sayısı ile 2025 yılında Japon hanelerinde 8,8 milyon kedi bulunacakken, Japonya Evcil Hayvan Yemi Derneği'nin yaptığı bir araştırmaya göre bu sayı 6,8 milyon köpek olacak. Araştırmaya göre, ortalama bir kedi sahibi hane, evcil hayvanının ömrü boyunca yaklaşık 1,8 milyon yen (11.300 dolar) harcıyor.

Kedileri büyük bir sektör haline getiren de işte bu bağlılık düzeyidir.

Kansai Üniversitesi'nden emekli profesör Katsuhiro Miyamoto, son raporunda bu hayvanların 2026 yılında Japon ekonomisine yaklaşık üç trilyon yen (18,8 milyar dolar) değerinde katkıda bulunacağını tahmin ediyor. Ancak, kedilerin hâlâ "benzer bir ekonomik etki yarattığını ve bunun da kedilerin Japon ekonomisine yaptığı önemli katkıyı gösterdiğini" sözlerine ekledi.

Japonya'nın önde gelen kedi sahipleri arasında İmparator ve İmparatoriçe de bulunuyor ve Başbakan Sanae Takaichi köpeklerden ziyade kedileri tercih ettiğini belirtmişti.

Evcil hayvanlar tüketici kültürünün önemli bir parçası haline geldikçe...

Sırbistan'da evcil hayvanlara yönelik farkındalık son birkaç yılda önemli ölçüde değişti. Geçen yıla ait verileri özetleyen RZS'nin resmi verilerine göre, Sırbistan vatandaşları evcil hayvan maması, ilaç ve bakım malzemeleri için mağazalarda 19,5 milyar dinardan (yaklaşık 166 milyon euro) fazla harcama yaptı.

Dünyada olduğu gibi Sırbistan'da da aynı kural geçerli: Evcil hayvanlar ailenin eşit üyeleri haline geldi. Hizmet sektörü, bebek ürünleri sektöründeki hızla gelişiyor; kuaför salonlarından, uzman veteriner diş hekimlerine ve göz doktorlarına, hatta dört ayaklı dostlar için doğum günü pastası yoğuran pastacılara kadar her şey mevcut.

Guardian gazetesinde yer alan makalede Japonya'da kedilerin (8,8 milyon) köpeklerden (6,8 milyon) açık ara önde olduğu belirtilirken, Sırbistan'da durumun tam tersi olduğu ifade ediliyor.

Ajans araştırmasına göre, Sırbistan'daki hanelerin yüzde 65'inden fazlasında en az bir evcil hayvan bulunuyor (bu da bizi evcil hayvan yoğunluğu açısından Avrupa'nın en üst sıralarına yerleştiriyor).

Uzmanların ve mama üreticilerinin tahminlerine göre, evlerdeki kedi sayısı gerçekte en az on kat daha fazla.

Sırbistan'daki bu "kedi ekonomisinin" en dinamik segmentlerinden biri de evcil hayvan maması üretimidir. On beş yıl önce bu sektör henüz emekleme aşamasındayken ve üretim hacimleri mütevazı iken, bugün önemli ölçüde gelişmiş ve Sırbistan'ı önemli bir bölgesel üretici konumuna getirmiştir.

Köpek ve kedi maması üretiminin yıllık yaklaşık 100.000 ton olarak tahmin edildiği belirtiliyor; bu da sektörün güçlü büyümesini ve endüstriyel olarak güçlenmesini gösteriyor.