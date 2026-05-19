Japonya’da neler oluyor? Kırmızı gözlü canavarlar sokaklara indi

Yakın zamana kadar Canavar Kurt robotu eğlenceli bir mühendislik merakı olarak görülüyordu ancak Japonya'daki büyük ayı krizi nedeniyle talebi hızla arttı.

YAPAY ZEKÂ BU KEZ DOĞAYA KARŞI: "CANAVAR KURTLAR" GÖREVE BAŞLADI

Bu "canavar", tarım arazilerini korumak için animatronik korkuluklar üreten küçük bir şirket olan Ohta Seiki tarafından geliştirildi. Tasarım, suni kürkle kaplı metal bir çerçeve, hırlayan bir kurt kafası, kırmızı LED gözler ve ışıklı bir kuyruktan oluşuyor.

Kızılötesi sensör, hayvan hareketini algılayarak robotun uluma, insan sesi veya elektronik sesler çıkarmasını tetikliyor. Cihaz, bir kilometreye kadar mesafeden duyulabilen 50'den fazla sesi destekliyor.

Temel sürümün fiyatı yaklaşık 4.000 dolardan başlıyor. Tüm cihazlar elle monte ediliyor. Şirkete göre, sadece 2026 yılı için alınan sipariş sayısı 50'yi aşmış durumda; bu, şirketin normalde bir yılda aldığı sipariş sayısından daha fazla.

Tedarik kuyruğu zaten birkaç aydır uzamış durumda. The Next Web'in Japonya'daki bu yenilikle ilgili bir yazısında belirttiği gibi, bunun nedeni ülke genelindeki ayı piyasası durumunun keskin bir şekilde kötüleşmesidir.

GEYİK İÇİN ÜRETİLDİ, AYILARIN KORKULU RÜYASI OLDU! SİPARİŞLERE YETİŞEMİYORLAR

Japonya Çevre Bakanlığı'nın ön verilerine göre, Mart ayı sonunda sona eren geçen mali yılda ayılar 13 kişiyi öldürdü; bu, önceki rekorun iki katından fazla. 230'dan fazla kişi yaralandı ve kaydedilen ayı karşılaşmalarının sayısı 50.000'i aştı.

Bu yırtıcı hayvanlar kelimenin tam anlamıyla her yerde görüldü: havaalanı pistlerinde, okulların yakınında, süpermarketlerde ve golf sahalarında. Bazı kuzey illerinde, ayı ihbarlarının sayısı geçen yıla göre dört katından fazla arttı.

Monster Wolf, başlangıçta ekinlere zarar veren yaban domuzlarını ve geyikleri uzaklaştırmak için tasarlanmıştı, ancak başarılı saha denemeleri robotu çiftçiler, inşaat işçileri ve golf sahası sahipleri arasında popüler hale getirdi.

Şimdi Ohta Seiki, cihazın yeni versiyonlarını hazırlıyor. Şirket, bölgeleri devriye gezebilen ve hayvanları kovalayabilen tekerlekli bir mobil robot geliştiriyor.

Aynı zamanda, şirketin mühendisleri, hayvan türlerini otomatik olarak tanıyabilen ve uygun caydırma senaryosunu seçebilen yapay zekâya sahip kameraları test ediyorlar; ayılar, yaban domuzları veya geyikler için ayrı ses profilleri geliştiriliyor. Turistler, balıkçılar ve öğrenciler için kompakt, taşınabilir bir versiyon da planlanıyor.

“Kurt canavarı”, gerçek dünya sorunlarını çözmek için robotik, sensörler ve makine öğrenme algoritmalarının birleşimini içeren “fiziksel yapay zekâ”ya yönelik daha geniş bir eğilimin parçasıdır.

Büyük şirketler insansı robotlar ve otonom endüstriyel sistemler geliştirirken, Japonya beklenmedik bir şekilde yapay zekanın vahşi yaşam kontrolünde pratik bir uygulamasını buldu.