Japon gelin Bolu'da halay çekti: Kültürleri aşan aşk düğünle taçlandı

Japonya'da çalışan Türk aşçı Sefa Çiftçi ile Japon Rion Uchi, Japonya'da kıydıkları nikahın ardından damadın memleketi Bolu'da Türk geleneklerine uygun düğün töreni düzenledi.

Japonya'daki Expo Dünya Fuarı'nda aşçı olarak görev yapan Sefa Çiftçi, aynı organizasyonda çalışan Rion Uchi ile tanıştı. Arkadaşlıkla başlayan ilişkileri kısa sürede aşka dönüştü. Yaklaşık bir buçuk yıl sonra evlilik kararı alan çift, ilk olarak Japonya'da nikah kıydı.

Çift, daha sonra aileleri ve yakınlarının katılımıyla Bolu'da Türk geleneklerine uygun bir düğün yaptı. Düğünde davetlilerle birlikte halay çeken Japon gelin Rion Uchi, renkli görüntülere sahne oldu.

Eşiyle Japonya'da tanıştığını anlatan Sefa Çiftçi, "Kendisi orada çalışıyordu. Ben de aşçı olarak görev yapıyordum. İlk başta arkadaş olarak tanıştık. Daha sonra sevgili olmaya karar verdik. Her şey beklediğimizden hızlı gelişti. Bugün burada olmaktan çok mutluyuz." dedi.

"TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ÇOK SEVDİ"

İki farklı kültürden gelmelerine rağmen ailelerin zamanla bu evliliği benimsediğini söyleyen Çiftçi, eşinin Türkiye'yi ve Türk kültürünü çok sevdiğini belirtti.

Çiftçi, "Ailelerimiz ilk başta şaşırdı. Kültür farkı nedeniyle bazı endişeleri vardı. Ancak eşim Türkiye'ye gelip ailemle tanışınca herkes olumlu yaklaştı. Türk kültürünü çok sevdi. Özellikle aile bağlarının güçlü olmasını çok beğendi. Yemeklerimizin ise Japon mutfağına göre daha ağır olduğunu söylüyor." ifadelerini kullandı.

(DHA)