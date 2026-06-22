İzmir'de kablo hırsızlığı girişimi metro seferlerini aksattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin raylı sistem ulaşım hizmeti veren iştiraki İzmir Metro AŞ, sabah saatlerinde meydana gelen arızaya hızla müdahalede bulundu. Bölge ve Sanayi istasyonları arasında sinyal sistemini besleyen kablolara yönelik hırsızlık girişimi nedeniyle hatta arıza tespit edildi.

Olayın İzmir Metro Kontrol Merkezi’ne bildirilmesiyle birlikte, ekipler arızayı hızla giderdi. Çalışmalar süresince metro seferleri tek hat üzerinden gerçekleştirildi ve trenler güvenlik nedeniyle düşük hızda seyretti. Bölge–Evka 3 hattındaki seferlerde meydana gelen aksama saat 11.00 itibarıyla sona erdi. İzmir Metro ekibi, benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için sürece ilişkin raporlama çalışması başlattı.

''KALICI ÇÖZÜM İÇİN GECE YAPILACAK ÇALIŞMALARLA SORUN TAMAMEN GİDERİLECEK''

İzmir Metro Sabit Tesisler Müdürü Tuncay Ateş, sabah saatlerinde gelen teknik arıza bildirimine ekiplerin anında müdahale ettiğini belirterek, yapılan kontrollerde hırsızlık girişiminin tespit edildiğini söyledi.

Ateş konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ekiplerimiz ihbarın ardından hızla olay yerine ulaştı. Yapılan incelemelerde bir hırsızlık teşebbüsü olduğu belirlendi. Hemen organize olunarak gerekli malzemeler hazırlandı. İşletme bu süreçte hiç durmadı. Seferlerde yalnızca bazı gecikmeler yaşandı ancak hat çalışmaya devam etti. Anlık bildirimlerle ekiplerimiz atölyede hazır bekliyor ve telsiz ile telefon üzerinden sürekli iletişim halinde oluyor. Haberi alır almaz hızlı şekilde müdahale edebiliyoruz. Şu anda geçici bir müdahale yapılmış durumda ve hat güvenli şekilde işletime açıldı. Kalıcı çözüm için gece yapılacak çalışmalarla sorun tamamen giderilecek.”

RAPORLAMA VE HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Olayla ilgili gerekli raporların hazırlanacağını ve kapsamlı değerlendirme sürecinin yürütüleceğini belirten Ateş, benzer durumlarla tekrar karşılaşılmaması için alınabilecek önlemlerin hızlı şekilde hayata geçirileceğini söyledi.

Ateş, “Raporlama sonucunda olayın kesin nedeni ortaya konulacak ve ardından sorumlular hakkında hukuki süreçler başlatılacak. İstasyonlarımız ve hatlarımız 24 saat kamera sistemiyle izleniyor. Ayrıca planlı bakım çalışmaları seferlerin ardından düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Halkımızın güvenli ve kesintisiz ulaşımı için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. ( ANKA)