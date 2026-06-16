İşte 2026'nın en iyi Avrupa plajı seçilen el değmemiş o gizli cennet

Monte Clérigo, bozulmamış manzaraları ve otantik lüksü sayesinde 2026 yılının en iyi Avrupa plajı seçildi.

Costa Vicentina Doğa Parkı'ndaki bu plaj, kitlesel turizmden uzak, vahşi doğa ile modern rahatlama arasında ideal bir dengeyi temsil ediyor.

Portekiz'in güneybatısındaki Monte Clérigo plajı, European Best Destinations organizasyonunun seçimine göre 2026 yılı için Avrupa'nın en iyi plajı ilan edildi. Bu destinasyon, el değmemiş manzaraları, otantik atmosferi ve incelikli lüksüyle ziyaretçilerin kalbini kazanarak Avrupa plajları için yeni standartlar belirliyor.

Monte Clerigo

Monte Clérigo sıradan bir plaj değil; doğal güzellik ve modern rahatlamanın mükemmel dengesini temsil ediyor. Costa Vicentina Doğa Parkı'nda yer alan bu plaj, kitlesel turizmden ve ticari tatil köylerinden bir kaçış sunuyor. Popülaritesi, giderek özgünlüğe ve sürdürülebilirliğe değer veren gezginler arasında artan bir eğilime işaret ediyor.

MONTE CLÉRİGO'YU ÖZEL KILAN NEDİR?

Vahşi Atlantik Okyanusu, güçlü dalgalar ve sonsuz ufuk, eşsiz ve nefes kesici bir manzara yaratıyor. Gün boyunca plaj, sörfçüler için bir cennetten, dinlenme için ideal sakin doğal havuzlara dönüşüyor. Yakınlarda, gösterişten uzak lüks sunan minimalist villalar bulunuyor ve fiyatlar, Komporte gibi ünlü Portekiz destinasyonlarına kıyasla daha uygun.

DİĞER AVRUPA PLAJLARI NASIL?

Portekiz listenin başında yer alsa da, Yunanistan hala önemli bir paya sahip. Antipaxos'taki Voutoumi ve Kefalonia'daki Ftera gibi plajlar ikinci ve üçüncü sırada yer alırken, Girit'teki Elafonisi ve İtalya'daki Bogliasco ilk 5'i tamamlıyor. Yunanistan muhteşem plajlarıyla özdeşleşmiş olsa da, Monte Clérigo yeni bir lüks boyutu getiriyor: el değmemiş doğa.