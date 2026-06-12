Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yaşam İstanbul'da Karadeniz kıyısında denize girmek yasaklandı

İstanbul'da Karadeniz kıyısında denize girmek yasaklandı

İstanbul'un Beykoz ilçesinde dalga boyu yüksekliği nedeniyle Karadeniz kıyısındaki sahillerden denize girmek yasaklandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
İstanbul'da Karadeniz kıyısında denize girmek yasaklandı

İstanbul'da hava durumu muhalefeti ve yarattığı dalga boyu yüksekliği nedeniyle Beykoz Kaymakamlığınca denize girmenin riskli olacağına karar verildi.

Beykoz Kaymakamlığının yaptığı sosyal medya duyurusunda "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz’e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; • 13.06.2026 (Cumartesi) (1 gün) süreyle denize girmek yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji paylaştı: Bir yanda eksi 2 diğer yanda 37 dereceMeteoroloji paylaştı: Bir yanda eksi 2 diğer yanda 37 derece
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Meteoroloji Hava Durumu Deniz
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro