İstanbul'da Karadeniz kıyısında denize girmek yasaklandı
İstanbul'un Beykoz ilçesinde dalga boyu yüksekliği nedeniyle Karadeniz kıyısındaki sahillerden denize girmek yasaklandı.
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İstanbul'da hava durumu muhalefeti ve yarattığı dalga boyu yüksekliği nedeniyle Beykoz Kaymakamlığınca denize girmenin riskli olacağına karar verildi.
Beykoz Kaymakamlığının yaptığı sosyal medya duyurusunda "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz’e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; • 13.06.2026 (Cumartesi) (1 gün) süreyle denize girmek yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi