İstanbul Lider Koleji, Ampute Futbol Millî Takımı'nın ana sponsoru oldu

İstanbul Lider Koleji, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu çatısı altında yer alan Ampute Futbol Millî Takımı’nın Ana Sponsoru oldu. Sponsorluk anlaşması, Ay-yıldızlı ekibin 2026 Dünya Kupası hazırlıkları öncesinde hayata geçirildi.

2026 Ampute Futbol Dünya Kupası, Dünya Ampute Futbol Federasyonu tarafından 13-22 Kasım tarihleri arasında Meksika’nın San Juan de los Lagos kentinde düzenlenecek. Ampute Futbol Millî Takımı, ilk kampını 10-20 Temmuz tarihleri arasında Samsun Bafra’da gerçekleştirecek.

İstanbul Lider Koleji’nin Ana Sponsorluğu kapsamında kurum, milli takımın hazırlık ve temsil süreçlerine katkı sunarken, öğrencilerle milli sporcuları bir araya getirecek farkındalık çalışmaları da düzenleyecek.

İstanbul Lider Koleji İcra Kurulu Başkanı Filiz Kepme, “Ampute Futbol Millî Takımımız, yalnızca kazandığı kupalarla değil, sahaya koyduğu karakterle de Türkiye’ye gurur yaşatan çok özel bir takım. Dünya şampiyonluğu, üst üste gelen Avrupa şampiyonlukları ve ortaya konan mücadele, gençlerimiz için son derece güçlü bir örnek. İstanbul Lider Koleji olarak bu başarı hikayesinin yanında yer almaktan onur duyuyoruz” dedi.

Eğitim kurumlarının yalnızca akademik başarıya değil, öğrencilerin değer dünyasına da katkı sunması gerektiğini belirten Kepme, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin emek, disiplin, dayanışma ve vazgeçmeme duygusunu gerçek örnekler üzerinden görmesini çok önemsiyoruz. Ampute Futbol Millî Takımımızın hikayesi tam da bu değerleri görünür kılıyor. Bu sponsorluk bizim için sadece sportif bir destek değil; aynı zamanda öğrencilerimize ilham verecek, toplumsal farkındalığı güçlendirecek bir iş birliğidir” diye konuştu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç ise “Ampute futbol, Türkiye’de geniş bir kitle tarafından takip edilen ve sahiplenilen bir branş haline geldi. Milli takımımızın dünya ve Avrupa şampiyonlukları, engelli sporlarında sürdürülebilir desteğin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. İstanbul Lider Koleji’nin bu desteğini yalnızca bir sponsorluk olarak değil, engelli sporlarına ve sporcularımızın geleceğine verilen önemli bir katkı olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası hazırlık sürecinde güçlü paydaşların desteğinin önemine dikkati çeken Erkoç, “2026 Dünya Kupası yolculuğunda milli takımımızın yanında olunması, sporcularımızın motivasyonu ve toplumda oluşan farkındalık açısından kıymetli. İstanbul Lider Koleji’ne bu yaklaşımı ve desteği için teşekkür ediyoruz” dedi. (ANKA)