İstanbul bayramın ilk gününün tadını çıkardı

İstanbul’da Kurban Bayramı’nın birinci gününde vatandaşlar sahillerde, millet bahçelerinde ve parklarda vakit geçirdi.

Bayram namazı ve kurban kesimlerinin ardından kent genelindeki sahil şeritleri ile yeşil alanlarda hareketlilik yaşandı. Şehir dışına çıkmayan çok sayıda vatandaş aileleriyle birlikte açık alanlara yöneldi.

Avcılar Sahili’nde vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı. Bazı aileler yeşil alanlarda piknik yaparken, bazıları deniz kenarında oturmayı ve yürüyüş yapmayı tercih etti. Çocuklar ise sahildeki oyun alanlarında vakit geçirdi.

Eminönü sahilinde de yoğunluk dikkat çekti. Tarihi Yarımada’nın önemli noktalarından biri olan bölgede özellikle yabancı turistler ile kentte kalan İstanbulluların kalabalık oluşturduğu görüldü.

Bazı ziyaretçiler sahil boyunca yürüyüş yaparken, bazıları da tarihi mekanları gezdi.

Kent genelindeki millet bahçeleri ve parklarda da ailelerin bayram tatilini değerlendirdiği gözlendi.

Özellikle Avrupa Yakası’nda Bakırköy Sahili ve Florya, Anadolu Yakası’nda ise Üsküdar ile Caddebostan Sahili çevresinde yoğunluk oluştu. (AA)