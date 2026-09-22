Islak mendilleri nereye atmalısınız? Birçok kişi aynı hatayı yapıyor

En sık yapılan hataların başında, kullanılmış ıslak mendilleri tuvalete atmak geliyor. Bu yöntem hızlı ve pratik görünse de kanalizasyon ve ev tesisatı için ciddi sonuçlar doğurur.

Standart tuvalet kağıtları suda hızla çözünürken ıslak mendiller suda dağılmaz; tam tersine esner, birikir ve borulara takılır. Bu alışkanlık kısa sürede giderlerin tıkanmasına, pompalama istasyonlarının bozulmasına ve yüksek tesisatçı masraflarının ortaya çıkmasına neden olur.

GERİ DÖNÜŞÜM KUTULARINA ATMAYIN :

Yapılan bir diğer yaygın hata ise ıslak mendilleri geri dönüşüm kutularına atmaktır. Dış görünüşleri veya dokuları nedeniyle sıklıkla kağıt sanılsalar da, ıslak mendiller sentetik liflerden üretilir ve bünyesinde mikroplastik barındırır. Yapıları gereği geri dönüştürülebilir özellikte olmadıkları için kağıt toplama kutularına kesinlikle atılmamalıdırlar. Aynı şekilde plastik ayrıştırma kutuları da bu ürünler için uygun değildir.

ISLAK MENDİLLER DOĞRU ŞEKİLDE NEREYE ATILMALI?

Kullanılmış ıslak mendillerin atılması gereken tek doğru yer karışık atık (evsel atık) konteyneridir. Tek kullanımlık bebek bezleri, pamuklu çubuklar ve makyaj temizleme pedleri gibi diğer kişisel hijyen ürünleri de yine aynı şekilde karışık atık kutusuna atılmalıdır.

Atıkları doğru konteynere atmak yalnızca evinizdeki kanalizasyon tıkanmalarını önlemekle kalmaz; aynı zamanda yerel geri dönüşüm ve ayrıştırma tesislerinin işini kolaylaştırarak yanlış ayrıştırmadan doğan ek maliyetlerin önüne geçer.