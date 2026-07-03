İş hanının altında tarihi keşif: 2. Dünya Savaşı'ndan kalma sığınak bulundu

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Teknik değerlendirmelere göre sığınak yaklaşık 60 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde yer altı koridor sisteminden oluşuyor. Yeni Cami yakınındaki giriş ile çarşı içerisindeki diğer baca ağzı arasında yaklaşık 50 metrelik bağlantı koridoru bulunduğu, giriş kesitlerinin ise yaklaşık 18 metrekare olduğu belirtildi. Yer altındaki ana galerilere bağlı odaların da bulunduğu ifade edildi.