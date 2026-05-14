iPhone bile geçemedi! 250 milyon satışla en çok satan cep telefonu

Samsung’un "Gizli Silahı" Rekoru Hatırlatıyor

Günümüzde Samsung ve Apple pazarın devleri olsa da, satış stratejileri Nokia’nın ayak izlerini takip ediyor. Samsung denilince akla ilk olarak Galaxy S24 serisi gelse de, Güney Koreli devin asıl satış gücü "uygun fiyatlı" modellerinde saklı.

Zirvedeki Orta Segment: 2022 yılında Samsung’un en çok satan modeli 35 milyon satışla Galaxy A13 oldu.

2024 Sürprizi: 2024’ün ikinci çeyrek verilerine göre, Samsung’un en çok satan telefonu amiral gemileri değil, orta segmentin temsilcisi Galaxy A15 5G oldu. Dünya genelinde %2’lik pazar payıyla dördüncü sıraya yerleşen bu model, tüketicilerin hâlâ "fiyat-performans" odaklı cihazlara aç olduğunu kanıtlıyor.