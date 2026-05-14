iPhone bile geçemedi! 250 milyon satışla en çok satan cep telefonu
Tarihin en çok satan cep telefonu, 250 milyon satışla rekoru hâlâ kırılamadı. Birçok kişi bu rekoru Apple'ın elinde tuttuğunu düşünse de gerçek çok farklı.
Teknoloji dünyasında her yıl yeni bir "amiral gemisi" tanıtılıyor, milyonlarca insan kuyruğa giriyor. Ancak ne iPhone’un karizması ne de Samsung’un teknolojik gövde gösterisi bir gerçeği değiştirmeye yetmiyor: Dünyanın en çok satan cep telefonu rekoru, 20 yılı aşkın süredir tuşlu bir modele ait.
Tuşlu Telefonun İnanılmaz Yükselişi: 250 Milyon Satış
2003 yılında piyasaya sürülen Nokia 1100, sadeliği, güvenilirliği ve uygun fiyatıyla gerçek bir küresel fenomene dönüştü. BGR'nin araştırmasına göre cihaz, tüm zamanların en çok satan mobil cihazı unvanını 250 milyon satışla elinde tutuyor.
3. Sırada iPhone 6 Var
İkinci sıraya ise yine aynı markanın modifiye versiyonu olan Nokia 1110 girdi; bu model de 248 milyon satışa ulaştı. Üçüncü sıradaki iPhone 6 ve 6 Plus ikilisi toplamda 224 milyon satışla listenin en popüler akıllı telefonu oldu.
Samsung’un "Gizli Silahı" Rekoru Hatırlatıyor
Günümüzde Samsung ve Apple pazarın devleri olsa da, satış stratejileri Nokia’nın ayak izlerini takip ediyor. Samsung denilince akla ilk olarak Galaxy S24 serisi gelse de, Güney Koreli devin asıl satış gücü "uygun fiyatlı" modellerinde saklı.
Zirvedeki Orta Segment: 2022 yılında Samsung’un en çok satan modeli 35 milyon satışla Galaxy A13 oldu.
2024 Sürprizi: 2024’ün ikinci çeyrek verilerine göre, Samsung’un en çok satan telefonu amiral gemileri değil, orta segmentin temsilcisi Galaxy A15 5G oldu. Dünya genelinde %2’lik pazar payıyla dördüncü sıraya yerleşen bu model, tüketicilerin hâlâ "fiyat-performans" odaklı cihazlara aç olduğunu kanıtlıyor.
Rekorun Arkasındaki Sır: Az Rakip, Düşük Fiyat
Uzmanlar, bu olağanüstü başarıyı dönemin pazar koşullarına bağlıyor. O yıllarda Motorola, Sony ve BlackBerry gibi yalnızca birkaç rakip vardı. Üstelik fiyat farkı oldukça çarpıcıydı: Nokia 1100 yaklaşık 100 dolar,
Nokia 1110 ise 78 dolardan satılırken dönemin gözde modeli Motorola Razr V3'ün fiyatı 449 dolara kadar çıkıyordu. Bu fark, tuşlu telefonu milyonlarca insan için tek gerçekçi seçenek hâline getirdi. Nitekim 2011 yılında yalnızca Afrika kıtasında 50 milyon adet kullanımda olduğu tahmin ediliyordu.