İnsan mı robot mu: Yarışmayı kim kazandı?

Robotik devi Figure AI, bu sorunun cevabını fütüristik bir laboratuvarda değil, gerçek bir rekabet meydanında aradı. Bir insan ile son teknoloji bir insansı robotu karşı karşıya getiren kargo ayırma yarışı, başa baş mücadelesiyle lojistik sektörünün geleceğine ışık tuttu. İşte insan azmi ile yapay zekanın sınırlarını zorlayan o yarışın detayları...

KIL PAYI FARK: 10 SAATLİK BÜYÜK REKABET

Figure AI, bir robot ve bir insan arasında kargo ayırma yarışması düzenledi. 10 saat içinde insan 12.924 kargoyu ayırmayı başarırken, robot 12.732 kargoyu işledi. İnsan hızı ve esnekliği bu raundu çok küçük bir farkla da olsa kazanmayı bildi.

Yapay Zekada Yeni Dönem: Helix-02 Sahada

Bu yarışma, ABD merkezli şirketin insansı robotlarının artık Helix-02 yapay zeka sistemiyle sekiz saatlik tam vardiyalar halinde çalışabildiğini duyurmasından birkaç gün sonra gerçekleşti.

Robotlar İçin "Tam Mesai" Dönemi Başladı

Kaliforniyalı robotik girişim şirketi X adlı platformda yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "İnsansı robotlardan oluşan bir ekibin insan seviyesinde tam 8 saatlik bir vardiya boyunca çalışmasını izleyin. Bu, tamamen otonom olarak kontrol edilen Helix-02'dir."