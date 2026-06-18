İki gündür haber alınamayan polisin cansız bedeni sahile vurdu

Giresun’da iki gündür kayıp olarak aranan polis memuru Osman Sinan’ın (40) cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, akşam saatlerinde Hacı Siyam Mahallesi’nde meydana geldi. Deniz kıyısında hareketsiz halde bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan kişinin kimliği belirlendi. Yapılan incelemede, cansız bedenin iki gün önce hakkında kayıp kaydı oluşturulan polis memuru Osman Sinan’a ait olduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Sinan’ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis memuru Osman Sinan’ın ölümüne ilişkin inceleme sürüyor. (DHA)