Husumetlilerinin üzerine otomobil sürdü: 2 yaralı
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde husumetli olduğu kişilerin üzerine otomobilini süren sürücü paniğe neden oldu. Olayda 2 kişi yaralanırken, gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Olay, Karasaid Camisi yanında meydana geldi. İddiaya göre Sinan Özkan, aralarında husumet bulunan kişilerin bulunduğu noktaya otomobiliyle yöneldi. Çevrede büyük paniğe neden olan olayda Ramazan D. (31) ile Sinan Y. (36) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralılar Taşköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
