Hukuk dünyasını karıştıran yeni tehlike! Yargı sistemini kilitleyen dilekçeler

Yapay zekânın hayatın her alanına yayılması, beraberinde daha önce karşılaşılmamış riskleri de getiriyor. Son dönemde hakimlerin en büyük endişelerinden biri, mahkemelere sunulan yasal belgelerin yapay zekâ tarafından hazırlanmaya başlaması. Üstelik bu durum teoride kalmayıp yargı pratiğine yansımış durumda.

Florida Temyiz Mahkemesi, bir avukat tarafından sunulan ve yapay zekâ desteğiyle yazıldığı değerlendirilen bir dilekçeyi hukuki dayanaktan yoksun bularak sert bir şekilde eleştirdi. Mahkeme, denetimsiz hazırlanan bu tür belgelerin yargı sistemini altüst edebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Futurism’in haberine göre üç yargıçtan oluşan heyet, yayımladıkları resmi görüşte dilekçedeki argümanların dava konusuyla ilgisiz olduğunu vurguladı ve avukatı disiplin soruşturması için baroya sevk edebileceklerini belirtti.

MAHKEMELER YETERSİZ METİN TSUNAMİSİYLE KARŞI KARŞIYA

Hakimler, yapay zekânın davayla bağı zayıf ve doğrulaması zor devasa miktarda hukuki metni saniyeler içinde üretebildiğine dikkat çekiyor. Yeterli insan gözetimi olmadan hazırlanan bu belgeler, davanın uzamasına, tarafların masraflarının artmasına ve mahkemelerin iş yükünün kilitlenmesine yol açıyor.

Söz konusu davada, aile hukuku avukatı Jacqueline Soroka’nın talebi hukuken asılsız ve zamansız bulundu. Kararda dikkat çeken en çarpıcı detay ise metindeki bazı ifadelerin karmaşıklığı oldu: Hakimler, belgedeki bazı cümlelerin o kadar anlaşılmaz olduğunu, güçlü bir bilgisayar sisteminin bile anlamakta zorlanacağını ifade etti. Oysa savunmanın; mahkeme, karşı taraf ve yargılama sürecindeki herkes için net ve anlaşılır olması esas teşkil ediyor.

Her ne kadar mahkeme Soroka’nın yapay zekâ kullandığına dair kesin bir kanıtlama yapmamış ve avukat da meslek hayatında dilekçeleri için yapay zekâ kullanmadığını savunmuş olsa da karar, büyüme potansiyeli olan dev bir tehlikeye ışık tutuyor. Yargıçlar, filtre edilmemiş yapay zekâ metinlerinin yaygınlaşması halinde, hakimlerin asıl temel argümanları bulabilmek için kalitesiz ve devasa boyuttaki metin yığınları arasında boğulacağını vurguluyor.