Hız tutkunu yürüteçli büyükannenin akıl almaz radara yakalanma hikayesi!

İlk bakışta dünya atletizm tarihine geçecek bir rekor gibi görünen bu absürt olayın arkasındaki gerçek ise çok geçmeden anlaşıldı...

Sokak gözetimi artık yeni bir çağa girdi; hız kameraları ve dijital kontrol sistemleri her gün binlerce ihlali kaydediyor, bunların bazıları garip görünse bile.

Son yıllarda, giderek daha fazla ülkede güçlü bir şekilde gördüğümüz bir eğilim, trafik kazalarını azaltmak ve hız sınırlarını daha iyi uygulamak amacıyla modern trafik gözetim sistemlerine yapılan önemli yatırımlardır.

Bu yöntemler, hem caydırıcı hem de baskıcı bir önlem olarak işlev gördükleri için ilgiyi tekellerine alırlar ; çünkü suçluları anında tespit edebilir ve sokaklardaki her türlü yasadışı eylemi kaydedebilirler, bu da birçok kişinin karşılık veren önlemleri almaktan çekinmesine neden olur.

Aslında, bu sistemler artık oldukça gelişmiş olsa da, en modern kameraların bile kafasının karışabileceği durumlar hâlâ mevcut.

Bunun bir örneği Almanya'dan, özellikle Kuzey Ren-Vestfalya'daki Euskirchen şehrinden geliyor; burada yürüteç kullanan yaşlı bir kadın, aniden hız sınırını aşan bir sürücü olarak göründü . Kamera kayıtlarına göre, kadın, hız sınırının 30 km/h olduğu bir yolda 42 km/h hızla gidiyordu.

Elbette, bu pratikte imkansızdı. Yaşlı kadın birdenbire atlet olmadı ya da yürüme cihazıyla hız rekorları kırmadı. Aslında, bu çekim koşullarından kaynaklanan bir hataydı.

Daha açık ifadeyle, kadının arkasında beyaz bir minibüs hareket ediyordu ve bu minibüs 42 km/sa hıza ulaşmıştı. Ancak kamera açıldığı anda yaşlı kadın tam olarak fotoğrafın ön planında görünecek konumdaydı . Dolayısıyla, çekim açısı yaşlı kadının aracın büyük bir bölümünü kaplamasına ve aynı zamanda plakasını gizlemesine neden oldu.

Aslında yaşlı kadın , fotoğraf sayesinde hemen teşhis edilmekten ve saatte 11 km ile 15 km arasındaki hız sınırını aşanlara verilen 50 euroluk para cezasından kurtulan minibüs şoförü için bir kalkan görevi gördü.

Olay , Alman sosyal medyasında hızla viral oldu ; binlerce kullanıcı büyükannenin "performansı" hakkında esprili yorumlar yaparken, diğerleri de sürücünün ne kadar şanslı olduğunu belirtti.

Son olarak, fotoğrafın yol güvenliği konusunda bir bilgilendirme kampanyasının parçası olarak da kullanıldığını belirtmekte fayda var; yerel yetkililer olayı gençlere daha hafif bir şekilde yaklaşmak için bir yol olarak kullandılar ve Facebook ve Instagram'da mizahi paylaşımlar yaptılar.