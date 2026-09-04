Herkes aynı hatayı yapıyor: Telefonu içten içe eritiyor

Telefonu gece şarja takıp sabaha kadar öyle bırakmak artık neredeyse hepimizin otomatikleşmiş alışkanlıklarından biri. Peki ya güne yüzde 100 şarjla başlayan telefonunuz, aslında bunu pek de sevmiyorsa? Uzmanlara göre telefonu sürekli tam dolu tutmak, zamanla bataryanın yıpranmasını hızlandırabiliyor.

PİLİ DOLDURURKEN TEHLİKE BÜYÜYOR

Telefonu gece boyunca kesintisiz şarjda bırakmak, lityum-iyon pillerin uzun vadeli sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Şarj seviyesi yüzde 100'e ulaştığında pil daha yüksek voltaj seviyelerinde çalışmaya çalışıyor. Bu durum, zaman içinde hücrelerin daha hızlı yıpranmasına ve kapasite kaybının artmasına neden olabiliyor.

Bu nedenle uzmanlar, mümkün olduğunda pil seviyesini yüzde 20 ile yüzde 80-90 arasında tutmayı öneriyor. Telefonu her gece sabaha kadar prizde bırakmak yerine daha ölçülü bir şarj alışkanlığı edinmek, bataryanın ömrü açısından fark yaratabiliyor.

ESKİ ALIŞKANLIKLAR YENİ TELEFONLARDA GEÇERLİ DEĞİL

“Bataryayı tamamen bitir, sonra yüzde 100'e kadar doldur” alışkanlığı aslında eski nesil pil teknolojilerinden miras kalan bir düşünce. Günümüzde kullanılan lityum-iyon piller için ise telefonu sürekli sıfıra kadar düşürmek ya da her seferinde yüzde 100'e kadar doldurmak gerekmiyor.

Özellikle telefonun yüzde 0'a kadar inip kapanması ve şarj sırasında aşırı ısınması, batarya sağlığı açısından kaçınılması gereken durumlar arasında yer alıyor. Telefonu yastık altında veya ısıyı hapseden yüzeylerde şarj etmek de sıcaklığın yükselmesine neden olarak pil sağlığını olumsuz etkiliyor.

PİL ÖMRÜNÜ UZATMANIN BİRKAÇ BASİT YOLU VAR

Telefonun pilini daha uzun süre sağlıklı tutmak için alışkanlıklarımızı biraz değiştirmemiz gerekiyor. Şarjın sürekli yüzde 100'de kalması yerine mümkün olduğunca yüzde 20 ile 80-90 arasında tutulması, pilin tamamen bitirilip kapanmasına izin verilmemesi ve şarj sırasında aşırı ısınmanın önlenmesi öneriliyor. Bunun yanında cihazda bulunan Optimize Edilmiş Şarj veya Pil Koruma özelliklerini açmak da bataryanın gereksiz yere yıpranmasının önüne geçebiliyor.