Her gün kemik suyu içerseniz ne olur?

Peki, kemik suyunu günlük bir alışkanlık haline getirdiğinizde gerçekte neler oluyor? Gerçeği abartıdan ayırmanın yollarını öğrenmek için kayıtlı diyetisyenler ne diyor?

KEMİK SUYU İÇTİĞİNİZDE NE OLUR?

Bir fincan kemik suyu yaklaşık 9 ila 10 gram protein içerir. Bu, genellikle sadece 1 ila 2 gram protein içeren normal tavuk suyundan önemli ölçüde daha fazladır. Eğer beslenmenizde protein eksikliği varsa, bu günlük bir fincan protein takviyesi fark yaratabilir. Zamanla şunları fark edebilirsiniz:

Tokluk hissinin artması

Elbette, kemik suyunun temel besin maddesi değil, takviye olarak en iyi sonucu verdiğini unutmayın. Tavuk, yumurta veya yoğurt gibi tam protein kaynaklarının yerini almamalıdır.

Daha iyi uyku

Kemik suyunda bulunan bir amino asit olan glisinin daha dinlendirici bir uykuya katkıda bulunabileceğine dair bazı erken bulgular mevcut. Cording, bunun kesin bir etki olmadığını belirtmekle birlikte, bazı kişilerin düzenli olarak glisin açısından zengin gıdalar tükettiklerinde kendilerini daha dinlenmiş hissettiklerini veya daha derin uyuduklarını bildirdiğini kaydediyor.

Daha iyi eklem sağlığı

Ancak mucizeler beklememeniz gerektiğini de belirtmek gerekir. Kemik suyu kolajen açısından zengindir, ancak vücudunuz onu birçok insanın sandığı gibi kullanmaz. Kolajen sindirim sırasında amino asitlere ayrılır. Doğrudan cildinize veya eklemlerinize gitmez.

Bu amino asitler vücudunuzun doğal kolajen üretimini destekleyebilir, ancak etkisi mütevazıdır. Cilt ve doku sağlığınızı koruyabilirsiniz ancak özellikle diğer yaşam tarzı faktörleri olmadan kırışıklıkları yok etmez veya eklem ağrılarını ortadan kaldırmaz.

Mideye nazik davranır

Kemik suyu kolay sindirilebilir olduğundan, mide sorunları yaşayan veya hastalıktan iyileşmekte olan kişiler için cazip bir seçenektir.

Ayrıca bağırsak astarını ve sindirimi destekleyebilecek glutamin ve jelatin gibi bileşikler de içerir. Kemik suyunun insanlarda bağırsak sağlığını iyileştirdiğini gösteren çok sınırlı klinik araştırma bulunmaktadır.

Başka bir deyişle, kemik suyu rahatlatıcı olabilir ve katı yiyecekleri tüketmekte zorlanıyorsanız, harika bir iyileşme aracı olabilir. Ancak lif, bitki ve çeşitlilik açısından zengin bir diyet, bağırsak sağlığınız için çok daha fazlasını yapar.

Kilo verebilirsiniz

Kemik suyu, özellikle oruç tutma veya "detoks" çevrelerinde, sıklıkla kilo kaybıyla ilişkilendirilir. Ancak gerçek daha basittir.

Kemik suyu içerken kilo verenlerin genellikle yüksek kalorili yiyecekleri kemik suyuyla değiştirmeleri söz konusudur. Bu durum, kemik suyunun kendisinin benzersiz bir yağ yakma etkisi değil, kalori açığı yaratır.

HER GÜN İÇMEYE DEĞER Mİ?

Kesinlikle... Kemik suyu, özellikle yeterli protein alamıyorsanız, tokluk hissi, iyileşme ve genel beslenmeye yardımcı olabilecek, pratik ve kolay sindirilebilir bir protein kaynağıdır.

Ama mucizevi bir besin değil. Sağlıklı bir beslenmenin parçası olabilir, ancak vücudu detoksifiye ettiği veya yaşlanmayı tersine çevirdiği iddiaları sadece abartıdan ibaret.

Kemik suyunu seviyorsanız, çoğu insan için günde bir fincan makul bir miktardır. Bunun ötesinde, ek bir fayda görmeniz pek olası değildir (ve daha değerli yiyeceklerin tüketimini azaltmaya başlayabilirsiniz).