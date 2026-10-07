Havai fişek dönemi bitiyor: Geceyi sahneye çeviren yeni trend!

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Sektörel Zamanlama ve Mühendislik Standartları

Sektör genelinde değerlendirildiğinde bu tür birkaç haftalık süreler aslında oldukça kısa ve yoğun bir çalışma temposunu temsil eder. Kusursuz, tamamen güvenli ve en küçük aksamaya bile yer vermeyen detaylı bir prodüksiyon süreci için ideal süre 4 haftaya kadar çıkabilmektedir. Bu zaman dilimi; 3D animasyonların gökyüzü koordinatlarına dönüştürülmesi, uçuş rotalarındaki olası çarpışma risklerinin simülasyonlarla sıfırlanması ve sürü kontrol yazılımlarının sahaya özel olarak kalibre edilip test edilmesi için hayati bir önem taşır.