Günde 1 fincan mucizesi: Kalp sağlığını %30 risk azaltan besinle tanışın

Yeni bir analiz, fasulye, mercimek, nohut, soya fasulyesi ve tofu gibi soya ürünleri açısından zengin bir diyetin, yüksek tansiyon geliştirme riskini azaltarak kalp sağlığını iyileştirebileceğini öne sürüyor.

7 Mayıs'ta BMJ adlı bilimsel dergide yayınlanan son bulgular , özellikle kırmızı et veya işlenmiş et gibi kalp sağlığına daha az faydalı proteinlerin yerine bu bitkisel proteinlerden daha fazla tüketmenin önemli kalp sağlığı faydaları sağlayabileceğini öne sürüyor.

Imperial College London Halk Sağlığı Okulunda epidemiyoloji ve biyoistatistik alanında araştırma görevlisi olan ortak yazar Dagfin Aune, " Diyette baklagiller ve soya gibi bitki bazlı protein kaynaklarına daha fazla önem verilmesi, hipertansiyon (yüksek tansiyon) yükünü ve potansiyel olarak ilgili hastalıkların riskini azaltabilecek ucuz ve sürdürülebilir bir alternatiftir " diyor.

12 GÖZLEMSEL ÇALIŞMA İNCELENDİ:

Yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve inme için önemli bir risk faktörüdür .

Bu derleme , soya fasulyesi ve baklagiller üzerine yapılan çok sayıda çalışmayı bir araya getirdi. Yeni çalışma için araştırmacılar, baklagiller veya soya tüketimi ile yüksek tansiyon riski arasındaki ilişkiyi inceleyen Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Asya'dan 12 gözlemsel çalışmanın verilerini birleştirdi.

Gözlemsel çalışmalarda, bilim insanları katılımcıları sadece takip ederler; ilaç vermek veya davranış değiştirmek gibi herhangi bir müdahale olmaz.

Baklagiller arasında fasulye , mercimek, nohut, bezelye ve soya fasulyesi bulunurken , soya ürünleri arasında tofu, soya sütü, edamame, tempeh, miso ve diğer soya ürünleri yer almaktadır.

Çalışmalar 1.000 ila yaklaşık 90.000 öğrenci arasında değişen katılımcı sayısına sahipti ve çoğu çalışmada uzun süreli takip ve geniş örneklem grupları kullanılmıştı. Ayrıca, kan basıncını etkileyebilecek birçok faktör de dikkate alınmıştı.

BAŞLICA BULGULAR :

En çok baklagil veya soya ürünleri tüketen kişilerin yüksek tansiyon riski daha düşüktü . En az baklagil tüketenlere kıyasla, en çok tüketenlerin yüksek tansiyon geliştirme riski %16 daha düşüktü. Öte yandan, en çok soya ürünleri tüketenlerin yüksek tansiyon riski, en az tüketenlere kıyasla %19 daha düşüktü.

Baklagillerin faydaları günde yaklaşık 1 fincan civarında sabitlenmiştir. Araştırmacılar, bu bilgiyi belirli miktarlarda baklagil tüketiminin faydalarını modellemek için kullandıklarında, baklagil alımı günde yaklaşık 170 grama (yaklaşık 1 fincan pişmiş fasulye, mercimek, nohut veya bezelye) çıktıkça riskin azalmaya devam ettiğini ve bunun da yaklaşık %30 daha düşük bir riskle ilişkili olduğunu gözlemlemişlerdir.

Soya ürünlerinin faydaları, yaklaşık bir porsiyonda en yüksek değerine ulaşmaktadır . Günde yaklaşık 60 ila 80 gram tüketildiğinde daha düşük bir risk gözlemlenmiştir. Bu da yaklaşık bir porsiyon tofu, tempeh, edamame veya soya sütüne denk gelmektedir. Daha yüksek dozlarda ise ek faydalar çok az ortaya çıkmıştır.

Çalışma gözlemsel nitelikte olduğundan, yani katılımcılara rastgele daha fazla baklagil ve soya tüketmeleri için atama yapılmadığından, bulgular yalnızca bir bağlantıyı kanıtlayabilir, neden-sonuç ilişkisini kanıtlayamaz.

BAKLAGİLLER SAĞLIKLI KAN BASINCINI NASIL DESTEKLEYEBİLİR?

- Baklagiller, yüksek tansiyon riskini azaltmaya katkıda bulunabilecek lif, mineral ve biyoaktif bileşikler açısından zengindir - diyor uzman.

Bunlar arasında kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan potasyum ve magnezyum gibi iki mineral de yer almaktadır.

Bağırsak bakterileri belirli lif türlerini fermente ettiğinde, kan damarlarının gevşemesine ve genişlemesine yardımcı olabilen kısa zincirli yağ asitleri üretirler, diye açıklıyor.

-Uzmanın verdiği demeçte, baklagillerin aynı zamanda kan damarlarının genişlemesini etkileyen nitrik oksit üretiminde yardımcı olabilen bir amino asit olan L-arginin kaynağı olduğunu söylüyor .

Tofu gibi soya ürünleri, kan basıncını düşürücü etkileri araştırılmış bitki bileşikleri olan izoflavonlar içerdiği için ek faydalar sağlayabilir.

- Son olarak, baklagillerin ve soya fasulyesinin, hipertansiyonun ana risk faktörü olan aşırı kilo ve obezite riskini azaltabileceğine dair kanıtlar var - diye ekliyor uzman.

Çalışmanın değerlendirilmesinde yer almayan Michiganlı kardiyolog Dr. Joel Kahn, sonuçların sağlıklı yaşlanmayla bilinen yerlerde uzun süredir görülen kalıplarla örtüştüğünü söyledi.

"Dünya genelinde olağanüstü sağlık ve uzun ömürlülüğün görüldüğü bölgelerdeki ortak bir tema, temel besin maddesi olarak baklagillere, genellikle tofu ve tempeh gibi soya ürünleriyle birlikte, duyulan güvendir" diyor uzmanlar.

Konserve fasulye, önemli miktarda ilave tuz kaynağı olabilir; bu nedenle ilave sodyum içermeyen baklagilleri tercih edin.