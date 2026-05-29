Gölete giren 2 çocuk çamura saplanarak boğuldu
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde serinlemek için gölete giren 13 yaşındaki Talal Al-Sinjar ile arkadaşı Abdullah Al-Sajer, çamura saplanmış halde ölü bulundu.
Olay, öğleden sonra Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Aileleriyle birlikte gölet çevresine gelen Talal Al-Sinjar ile Abdullah Al-Sajer, iddiaya göre serinlemek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra çocukların sudan çıkmadığını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
ÇOCUKLARIN BEDENİ ÇAMURA SAPLANMIŞ HALDE BULUNDU
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri ile Gölbaşı Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Gölette arama yapan itfaiye ekipleri, yaklaşık 4 metre derinlikte çamura saplanmış halde iki çocuğun cansız bedenine ulaştı.
Suriye uyruklu oldukları belirlenen Talal Al-Sinjar ve Abdullah Al-Sajer’in cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
