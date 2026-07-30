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Halk TV Yaşam Evin duvarını kırdı: İçinden tomar tomar para çıktı!

Evin duvarını kırdı: İçinden tomar tomar para çıktı!

İngiltere’de eski evlerini yenileyen bir çift, merdiven altındaki örülü duvarı açınca çürümüş bir boya kutusu buldu. Aylarca dokunmaya cesaret edemedikleri kutudan ise 50 yıllık nakit para çıktı.

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Evin duvarını kırdı: İçinden tomar tomar para çıktı!

İngiltere’de 1900’lü yıllardan önce inşa edilen evlerinde tadilat yapan Luisa ve eşi Dan, mahzen merdivenlerinin altında örülmüş gizemli bir duvar fark etti. Duvarı açtıklarında kömür parçalarının yanında eski ve çürümüş bir boya kutusuyla karşılaştılar.

Evin duvarını kırdı: İçinden tomar tomar para çıktı! - Resim : 1

AYLARCA AÇMAYA CESARET EDEMEDİLER

Keskin amonyak kokusu nedeniyle aylarca kutuya dokunmayan çift, sonunda meraklarına yenik düştü. Kutuyu açtıkları anı cep telefonuyla kayda alan aile, karşılarında deste deste eski banknotlar görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

KUTUDAN BİN STERLİNDEN FAZLA PARA ÇIKTI

New York Post'un haberine göre, kutunun içinden 1970’li yıllardan kalma 1.000 sterlinden (yaklaşık 1.336 dolar) fazla nakit para çıktı. Aile, buldukları parayla hem çocuklarını sevindirdiklerini hem de biriken faturalarının bir kısmını ödeyebildiklerini söyledi.

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SOSYAL MEDYA ŞAŞKINA DÖNDÜ

TikTok’ta yaklaşık 200 bin kez izlenen görüntüler kısa sürede viral oldu. Bazı kullanıcılar paranın koleksiyon değeri taşıyabileceğini belirtirken, bazıları ise “Bizim evden sadece fare iskeletleri çıktı.” yorumuyla dikkat çekti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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