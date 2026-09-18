Evde bu hareketi uygulayan erkeklere cinsellik müjdesi: Tavan yapacak

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Araştırmaların ortaya koyduğu tablo, erkeklerin testosteron ve genel sağlık açısından hareketli bir yaşam sürmesinin önemini gösteriyor. Spor salonuna gitmek istemeyenler için vücut ağırlığıyla yapılan direnç egzersizleri veya evde kullanılan basit ekipmanlar bir seçenek olabilir.

Yani testosteron için harekete geçmek isteyen erkeklerin ilk adımı mutlaka spor salonunun kapısından geçmek zorunda değil. Evde yapılan düzenli direnç egzersizleri de aktif bir yaşamın parçası olabilir.