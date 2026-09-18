Evde bu hareketi uygulayan erkeklere cinsellik müjdesi: Tavan yapacak
Erkeklerde ağırlık ve direnç egzersizlerinin, antrenmanın hemen ardından testosteron seviyelerinde artış sağlayabildiği ortaya çıktı. Araştırmalar, bu etkinin özellikle yoğun egzersiz sonrasında görüldüğünü gösteriyor.
Daha yüksek testosteron ve güçlü kaslar için saatlerce spor salonunda vakit geçirmek gerekmeyebilir. Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar, direnç egzersizlerinin erkeklerde testosteron seviyesini egzersizin hemen ardından yükseltebildiğini ortaya koydu.
Üstelik bu hareketlerin tamamını yapmak için spor salonundaki profesyonel ekipmanlara ihtiyaç bulunmuyor. Vücut ağırlığıyla yapılan squat, şınav ve benzeri direnç egzersizleri ev ortamında da uygulanabiliyor.
2026 yılında PeerJ dergisinde yayımlanan sistematik derlemede, egzersizin testosteron üzerindeki etkisini inceleyen 15 randomize kontrollü çalışma ve toplam 251 katılımcının verileri değerlendirildi. Araştırmacılar, özellikle direnç antrenmanlarının testosteron üzerinde belirgin bir etki oluşturduğunu belirledi.
Ağırlık egzersizinin ardından testosteron seviyelerinde geçici bir yükseliş meydana geliyor. Artış özellikle egzersizin hemen sonrasında görülüyor ve daha sonra hormon seviyeleri yeniden başlangıç düzeyine yaklaşıyor.
Testosteron erkeklerde cinsel isteğin düzenlenmesinde önemli rol oynadığı için araştırmanın sonuçları erkeklerin cinsel sağlığı açısından da dikkat çekiyor.
Direnç egzersizi denildiğinde akla yalnızca spor salonundaki ağırlık makineleri gelmiyor. Squat, şınav, lunge ve plank gibi vücut ağırlığıyla yapılan hareketler evde uygulanabilen direnç egzersizleri arasında bulunuyor. Evde dambıl veya direnç bantları kullanılması da antrenmanın direncini artırabiliyor.
Başka bir çalışmada ise testosteron yanıtı doğrudan ağırlık egzersizleri üzerinden incelendi. Araştırmaya 10 genç erkek katıldı. Katılımcılar squat ve bench press hareketlerini, maksimum 10 tekrar yapabilecekleri ağırlıklarla üç set halinde gerçekleştirdi.
Egzersiz öncesinde, hemen sonrasında ve 15 dakika sonra alınan kan örnekleri incelendi. Sonuçlarda direnç egzersizlerinin ardından total testosteron seviyesinde belirgin yükseliş görüldü.
Araştırmaların ortaya koyduğu tablo, erkeklerin testosteron ve genel sağlık açısından hareketli bir yaşam sürmesinin önemini gösteriyor. Spor salonuna gitmek istemeyenler için vücut ağırlığıyla yapılan direnç egzersizleri veya evde kullanılan basit ekipmanlar bir seçenek olabilir.
Yani testosteron için harekete geçmek isteyen erkeklerin ilk adımı mutlaka spor salonunun kapısından geçmek zorunda değil. Evde yapılan düzenli direnç egzersizleri de aktif bir yaşamın parçası olabilir.