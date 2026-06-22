Evcil dostlar da tehdit altında: Kedi ve köpekler 'mıknatıs' gibi çekiyor, eve taşıyor

İlkbahar ve yaz aylarıyla birlikte keneler en aktif dönemine girdi. İklim değişikliğinin etkisiyle kışların yumuşaması ve sıcak dönemlerin uzaması, kene popülasyonlarını yıldan yıla artırıyor. Park ve yeşil alanlarda gezdirilen köpekler ile dışarı çıkan kediler, bu dönemde en büyük risk grubunu oluşturuyor.

KENELER NEDEN EVCİL HAYVANLARI SEÇİYOR?

Keneler avlarını bulmak için karbondioksit, vücut ısısı ve koku sinyallerini takip ediyor. Köpekler bu üç sinyali de yoğun biçimde yayıyor. Buna ek olarak tüylü kürk yapısı, kenelerin kolayca tutunmasına olanak sağlıyor.

Keneler çalılık alanlarda ve yüksek otlarda ön bacaklarını havaya uzatarak 'arama pozisyonu' alıyor. Yanından geçen köpek ya da kediye yapışkan pedleriyle tutunuyor. Bir kere tutunduktan sonra 7 ile 10 gün boyunca beslenmeye devam ediyor.

KEDİLER DE MAĞDUR

Kene tehdidi yalnızca köpeklerle sınırlı değil. Türkiye'de özellikle balkon ve bahçeye çıkan, yarı açık ortamda bakılan ya da tamamen sokağa erişimi olan kediler de kene taşıyıcısı olabiliyor. Kedilerin tüy yapısı kenenin fark edilmesini zorlaştırdığı için tehlike daha da artıyor.

EVE TAŞINAN KENE İNSANLAR İÇİN DE RİSK

Asıl tehlike evcil hayvanın üzerindeki kenenin eve taşınmasıyla başlıyor. Keneler düşük nem nedeniyle ev içinde uzun süre yaşayamasa da kahverengi köpek kenesi bu kuralın istisnası. Bu tür, ev içinde tüm yaşam döngüsünü tamamlayıp yerleşebiliyor.

Türkiye'de kenelerin taşıdığı hastalıklar arasında en tehlikelisi Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) yer alıyor. Bunun yanı sıra Lyme hastalığı, ehrlichiosis ve anaplazmoz da keneler aracılığıyla hem insanlara hem evcil hayvanlara bulaşabiliyor.

TEK ÖNLEM YETERLİ DEĞİL

Uzmanlar, veteriner tarafından reçete edilen kene önleyici ilaçların etkili olduğunu ancak tek başına yüzde 100 koruma sağlamadığını belirtiyor. Bu nedenle çok katmanlı bir koruma stratejisi uygulanması gerekiyor.

Apartmanda yaşayan evcil hayvan sahipleri için uygulanabilir önlemler şöyle sıralanıyor. Her parktan dönüşte köpek ve kedinin kulak arkası, koltuk altı, kasık ve pati araları gibi gizli bölgeleri elle taranmalı.

Evcil hayvan yatakları düzenli olarak sıcak suda yıkanmalı. Park yürüyüşlerinde çalılık alanlardan, yüksek otlardan ve yaprak birikintilerinden mümkün olduğunca uzak durulmalı. Veteriner onaylı kene önleyici ilaçlar düzenli olarak uygulanmalı. Ev girişinde kısa bir kene kontrol rutini oluşturmak, hem evcil hayvanı hem aileyi korumanın en pratik yolu. .