Eski bir bahçe sırrı: Söğüt suyu ile evde doğal köklendirme

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Söğüt Suyu ve Normal Su Karşılaştırma Deneyi

Yöntemin etkinliğini test etmek amacıyla, yerel bir söğüt ağacının altından toplanan dallarla hazırlanan karışımda pothos ve tradescantia çelikleri köklendirildi. Kontrol grubu olarak da sadece sade suya koyulan çelikler kullanıldı. Söğüt suyunda bekletilen çelikler belirgin şekilde daha hızlı köklendi ve hiçbirinde çürüme meydana gelmedi. Buna karşın, sadece sade suya koyulan çeliklerin bir kısmında kökler daha kısa ve yavaş gelişti, geri kalan çelikler ise gelişim gösteremeyip cansız kaldı.