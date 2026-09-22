Sabah saatlerinde cinsel ilişkiye girmenin yalnızca güne daha iyi başlamayı sağlamadığı, iş hayatındaki bazı göstergelerle de ilişkili olduğu ortaya çıktı. ABD merkezli çevrim içi eczane ZipHealth tarafından yapılan araştırmada, sabah seksinin çalışanların üretkenliği, işe odaklanması ve motivasyonu üzerindeki etkileri incelendi.

Araştırma kapsamında farklı yaş gruplarından 1000 çalışan ile görüşüldü. Katılımcıların verdiği yanıtlar, işe gitmeden önce seks yapanların bazı iş performansı göstergelerinde diğer gruplardan daha yüksek oranlara ulaştığını gösterdi.

VERİMLİLİK VE MOTİVASYON ORANLARI DAHA YÜKSEK

Araştırmaya göre sabah seks yapan çalışanların yüzde 71'i daha üretken olduğunu, yüzde 70'i görevlerini daha iyi tamamladığını belirtti. Bu grupta konsantrasyon oranı yüzde 58, motivasyon oranı ise yüzde 57 olarak ölçüldü.

Sabah saatlerinde cinsel ilişki yaşayan çalışanların yüzde 54'ü işinden memnun olduğunu ifade etti.

MAAŞ ARTIŞI ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmada kariyer gelişimiyle ilgili dikkat çekici sonuçlara da ulaşıldı. Sabah seks yaptığını belirten çalışanların yüzde 19'u son bir yıl içerisinde terfi aldığını söyledi. Araştırmacılar, bu oranın günün diğer saatlerinde seks yaptığını belirten gruplardan daha yüksek olduğunu aktardı.

Maaş artışı konusunda da benzer bir tablo ortaya çıktı. Sabah seks yapan çalışanların yüzde 51'i son bir yıl içinde zam aldığını belirtti.

HANGİ KUŞAK DAHA FAZLA SEKS YAPIYOR?

Araştırmada yaş grupları arasında da farklılıklar görüldü.

45 yaş ve üzerindeki Baby Boomer ve X kuşağındaki çalışanların yüzde 20'si sabah saatlerinde seks yaptığını söyledi. Bu grubu 30'lu yaşlarındaki ve 40'larının başındaki Millennials yüzde 17 ile, Z kuşağı ise yüzde 16 ile takip etti.

BAZI MESLEK GRUPLARI ÖNE ÇIKTI

Sabah seksinin bazı meslek gruplarında daha yaygın olduğu da belirlendi. Araştırmada güne cinsel ilişkiyle başlayan çalışanların en fazla bulunduğu sektörler şöyle sıralandı:

Pazarlama

Konaklama ve yiyecek hizmetleri

İmalat

İnşaat

Eğlence sektörü

"KAHVEDEN DAHA UYANDIRICI"

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de sabah seksinin kahveyle karşılaştırılması oldu.

Katılımcıların yüzde 35'ten fazlası, sabah seksinin ruh hallerini kafeinden daha fazla yükselttiğini ifade etti.

Araştırmacılar, sabah cinsel ilişkisinin yalnızca fiziksel bir aktivite olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, ruhsal durum üzerinde de çeşitli olumlu etkilerle ilişkilendirildiğini belirtti.

MUTLULUK VE ÖZGÜVEN DE ARAŞTIRMAYA DAHİL EDİLDİ

Çalışmada sabah seksinin psikolojik etkileri de ele alındı. Araştırmacıların değerlendirmesine göre, sabah cinsel ilişki yaşayan kişilerde kişisel mutluluk hissi, özgüven ve duygusal istikrar açısından daha yüksek oranlar görüldü.

Bunun yanı sıra katılımcıların sabah seksinin stresle başa çıkma becerilerini de olumlu etkilediğini bildirdiği aktarıldı.

Araştırmanın uzmanları, iş hayatında verimliliği artırmaya yönelik çok sayıda yöntemin tartışıldığı bir dönemde, sabah saatlerinde partnerle kurulan yakınlığın da kişinin güne hazırlanma biçimlerinden biri olabileceğini savundu.