Elazığ’ın altında katman katman tarih çıktı! 5 bin yıllık ritüeller izleri

Elazığ’daki Tadım Kalesi ve Höyüğü’nde sürdürülen arkeolojik kazılarda yaklaşık 5 bin yıllık tapınak alanı bulundu. Alanda dini törenlerde kullanıldığı değerlendirilen iki sunak ile üç kutsal ocak ortaya çıkarıldı.

Tadım köyündeki kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Elazığ Valiliği ve İl Özel İdaresinin desteğiyle yürütülüyor. “Geleceğe Miras Projesi” kapsamındaki çalışmalar, Elazığ Müze Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde sürdürülüyor.

2025 yılında başlatılan kazıların üçüncü sezonunda 7 işçi ve 4 uzman görev yapıyor. Son buluntuların milattan önce 3 binli yıllara, Tunç Çağı’na ait olduğu değerlendiriliyor.

Yeni keşifle birlikte kale ve höyükte bugüne kadar bulunan tapınak sayısı ikiye, kutsal ocak sayısı ise altıya yükseldi.

"ÇOK ÖNEMLİ BULUNTULAR"

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, kentteki tarihî mirasın ortaya çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Harput Kalesi, Tadım Kalesi, Palu Kalesi ve Salkaya’da arkeolojik kazılar yürütüldüğünü söyleyen Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"2026 yılı kazılarına ivme verdik, çok önemli buluntular ortaya çıkıyor. Yeni gün yüzüne çıkarılan kutsal alanla ilgili olarak incelemelerde bulunduk ve yaklaşık 5 bin yıllık bir tarihi bulunuyor. Alanla ilgili çalışmalar Müze Müdürlüğümüz koordinesinde devam ediyor. İl Özel İdaresi olarak gerekli her türlü desteği Elazığ'daki tüm kazılara veriyoruz. Tadım Kalesi'ndeki kazılarla bölge ve insanlık tarihi açısından çok önemli buluntular ortaya çıktı. Bu alanla ilgili olarak koruma ve restorasyon çalışmaları müzemizin koordinesinde devam ediyor. Elazığ'da tarihi ve kültürel mirası gelecek nesillere ulaştırmak için gerekli her türlü gayreti gösteriyoruz."

Höyüğün üst bölümlerinde Osmanlı dönemine ait kalıntılara rastlandığını aktaran Hatipoğlu, derin katmanlarda ise farklı medeniyetlerin izlerinin bulunduğunu söyledi.

Hatipoğlu, geçen yıl yaklaşık 6 bin yıllık bir tapınak alanının ortaya çıkarıldığını hatırlatarak şöyle devam etti:

"Geçen yıl yapılan çalışmalarda yaklaşık olarak 6 bin yıllık tapınak alanı bulduk. Bu sene ilk çalışmaları yaptığımız alanda milattan önce 3 binli yıllara uzanan tapınak alanı, sunak ve 3 ayrı kutsal ocağın bulunduğu bölgeyi keşfettik. Umuyoruz ki hem tarihi aydınlatma noktasında hem de o dönem insanlarının yaşam biçimleri, alışkanlıkları, inanışları ile ilgili olarak da çok değerli çalışmalar burada ortaya çıkacak."

İNANÇ SİSTEMİNE IŞIK TUTUYOR

Kazı alanı sorumlusu arkeolog Emre Çayır da ortaya çıkarılan alanın yaklaşık 5 bin yıl önceki inanç sistemi hakkında önemli bilgiler sunduğunu belirtti.

Çayır, şu açıklamayı yaptı:

"Şu an kazısını yürüttüğümüz bu kült alanı yani tapınma alanı dediğimiz alan ile sunak ve kutsal ocaklar bize 5 bin yıl öncesindeki inanç sistemini yani Elazığ'ımızda o dönemde inancın nasıl şekillendiği konusunda önemli bilgi sunuyor. Bu buluntular arkeoloji literatüründe önemli bir yere sahip. Dolayısıyla buradan çıkan ocaklar, sunu alanları o dönemin inanç sistemine ışık tutuyor. Burası Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Doğu Roma'ya ve alt katmanlara doğru Demir Çağı, Kalkolitik Çağı, Tunç Çağı ve Neolitik Çağ'a kadar uzanan derin bir tarihi geçmişe sahip. Şu an bulunduğumuz katman çalışmalarında Tunç Çağı'ndayız ve çok önemli verilere ulaşıyoruz."