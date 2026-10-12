Ekinleri korumak için salmışlardı: Yamyam oldu, tüm soylarını tüketti!

1955 yılında bir tarım zararlısını kontrol altına almak amacıyla adaya getirilen özel bir tür, hesapta olmayan bir biyolojik felakete yol açarak bir adaya şimdiye kadar getirilmiş en yıkıcı canlılardan biri haline geldi. Tarlaları kurtarma planıyla adaya adım atan bu yırtıcı, hedefteki zararlıyı yemek yerine adanın kendi endemik canlılarını avlayarak tarihin en büyük ekolojik katliamlarından birine imza attı.

YUMRUK BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ İŞGALCİ HER YERİ SARDI

1. yüzyılın ortalarında Hawaiʻi ciddi bir salyangoz sorunuyla karşı karşıya kaldı. Yumruk büyüklüğündeki istilacı dev Afrika kara salyangozu adaların her yerine yayılmış, ekinleri ve bahçe bitkilerini hızla tüketmeye başlamıştı. Önerilen çözüm ise başka bir salyangoz getirmek oldu: ABD'nin güneydoğusuna özgü olan pembe kurt salyangozu (Euglandina rosea).

Diğer salyangozları ve sümüklü böcekleri avlayan, sümük izlerini takip ederek küçükleri bütün olarak yutan bu canlı, beslenme alışkanlıkları nedeniyle "yamyam salyangoz" takma adını kazanmıştı.

FLORİDA'DAN 1955'TE GETİRİLDİ: İŞGALCİYİ DEĞİL YERLİ TÜRLERİ HEDEF ALDI!

1955 yılında Florida'dan toplanan örnekler biyolojik mücadele amacıyla Hawaiʻi'ye gönderildi. Kurt salyangozu bazı dev Afrika salyangozlarını yese de kısa sürede daha küçük avlara karşı güçlü bir tercih gösterdi. Hawaiʻi'de ise bu küçük avlardan bolca bulunuyordu: Milyonlarca yıl boyunca salyangoz yiyen bir avcı olmadan evrimleşmiş olan Achatinella cinsinin renkli ağaç salyangozları da dahil, Dünya'nın başka hiçbir yerinde bulunmayan yüzlerce yerli kara salyangozu türü hedef haline geldi.

YERLİ TÜR POPÜLASYONLARI TAMAMEN ÇÖKTÜ

Kurt salyangozu adalarda hızla çoğaldı. 1958 yılına kadar diğer Hawaii adalarına salınmak üzere 12.000 adet toplandı; hatta tür diğer Pasifik adalarına ve Asya'nın bazı bölgelerine de gönderildi. Ancak dev Afrika salyangozu hiçbir zaman kontrol altına alınamadı, buna karşılık yerli salyangoz popülasyonları tamamen çöktü.

Pasifik genelinde yapılan araştırmalar, bu yırtıcının gelişi ile yerli ağaç salyangozlarının hızlı düşüşü arasında doğrudan bir ilişki ortaya koydu. Pembe kurt salyangozunun yaklaşık sekiz Hawaii salyangoz türünün doğrudan yok olmasından sorumlu olduğu ve Pasifik genelinde çok daha fazla türün kaybıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.

BİR TÜR DAHA TARİHE KARIŞTI

Bu yıkımın en ünlü kurbanının bir adı vardı. 1997'de Achatinella apexfulva ağaç salyangozunun bilinen son 10 bireyi, esaret altında üreme amacıyla Hawaii Üniversitesi'ndeki bir laboratuvara getirildi. Ancak sadece biri yerel bir ünlü olacak kadar uzun süre hayatta kalabildi: Yıllarca bir teraryumda tek başına yaşayan "George". 2019'un başlarında George öldüğünde, türü de onunla birlikte tamamen yok oldu. Günümüzde Hawaiʻi Omurgasızlar Programı tarafından binlerce yerli salyangoz esaret altında tutulmakta ve bazıları yırtıcılardan korunan, çitlerle çevrili uzak ormanlık alanlara yeniden bırakılmaktadır.

BİYOLOGLAR İÇİN İBRETLİK DERS OLDU: PLANLI GETİRİLEN FELAKET TARİHE GEÇTİ

Kurt salyangozu, biyolojik mücadelenin ters tepmesinin ders kitaplarına giren en somut örneği haline geldi. Her şeyi yiyen genelci yırtıcılar genellikle en kolay avı tercih eder; bu durum adalarda savunma mekanizması geliştirmemiş yerli türlerin sonunu getirir. Modern biyolojik mücadele programları artık salınım öncesinde aday türleri çok daha sıkı testlerden geçirmektedir. Futura Sciences'ın haberine göre, Kolombiya'da geride bırakılan su aygırlarından Amerikan meyve bahçelerini korumak için salınan uğur böceklerine kadar bu örüntü tekrarlansa da, kurt salyangozunu farklı kılan detay bunun bir kaçış veya kaza değil, doğrudan uygulanan bir planın parçası olmasıydı.