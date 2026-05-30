Dünyanın en kısa festivali! Sadece 20 saniye sürüyor

Japonya genelinde her yıl düzenlenen sayısız yerel kutlama arasında en sıra dışı olanlardan biri, genellikle Japonya'nın en kısa festivali olarak tanımlanan Enrei Onodachi Anma Festivali'dir. Festival, iki Japon imparatorunun - İmparator Meiji ve İmparator Shōwa'nın - bölgeye yaptıkları ziyaretleri anmaktadır. İmparatorlar, bölgeye yaptıkları seyahatler sırasında bu mekânda kısa bir süre durmuşlardır. Bu kısa ziyaretler gibi, festival de sadece birkaç saniye sürer. Kısa süresine rağmen, festival, neredeyse başladığı anda biten bir törene tanık olmak için toplanan izleyicileri, tarihçileri ve meraklı gezginleri kendine çekmektedir.

Festival, her yıl Haziran ve Ekim aylarında Nagano vilayetinde bulunan Shiojiri Geçidi'ndeki Enrei Onodachi Parkı'nda düzenlenmektedir. Bahar festivali, İmparator Meiji'nin 24 Haziran 1880'de bölgeyi ziyaretini anmaktadır. Sonbahar festivali ise İmparator Hirohito'nun 14 Ekim 1947'de bölgeyi ziyaretini anmaktadır.

Festival, 1916 yılında Hirano, Nagaji, Shiojiri ve Chikumachi köylerinin 1880'de İmparator Meiji'nin ziyaretini anmak için bir taş anıt dikmesinden kısa bir süre sonra başladı. 1947'de İmparator Hirohito'nun ziyaretinin ardından sonbahar festivali başladı.

Festival saat 10:00 civarında başlıyor ve festival katılımcıları, sorumlu kişinin "Herkes eğilsin" işaretini vermesinin ardından hep birlikte başlarını eğiyorlar. Kısa bir eğilme hareketinin ardından festival sona eriyor.

2006 yılından önce festival sadece on saniye sürüyordu. 2006 bahar festivalinde, Okaya Belediyesi'nin on saniyenin "saygı göstermek için çok kısa" olduğunu söylemesinin ardından süre bir dakikaya uzatıldı. Aynı yılın sonbahar festivalinde ise Shiojiri Belediyesi'nin "bir dakikanın çok uzun" olduğunu söylemesinin ardından süre 30 saniyeye indirildi. 2007 sonbahar festivalinde her iki şehir de 20 saniye üzerinde anlaştı. Ekim 2023'te sonbahar festivali 15 saniyeye indirildi. Ancak 2024 yılındaki festival yine 20 saniye sürdü.

Festival kısa sürse de, genellikle Shiojiri ve Okaya'dan belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri de dahil olmak üzere hükümet yetkilileri ve her iki şehirden yüzlerce kişi katılır. Kısa tören, imparatorluk ziyaretlerine duyulan saygıyı simgeler ve bölge ile Japon tahtı arasındaki tarihi bağı hatırlatır.