Dünyanın en güzel köyü seçildi, hayatları karardı: "Keşke bu kadar güzel olmasaydık!"

Bu pitoresk köşe, Forbes dergisinin "Dünyanın En Güzel 50 Köyü" listesinin zirvesinde yer alma onuruna erişti ve ardından cennette sorunlar başladı. Yaz sezonunda, sadece 600 nüfusu olan köy, bir anda 20.000'e varan ziyaretçi dalgasıyla kuşatılıyor. Bibury Yerel Meclis Başkanı Craig Chapman, bu durumu "turizmin yüksek maliyeti" olarak nitelendiriyor.

Bibury sakinleri için bir zamanlar nehir üzerindeki ahşap köprüde yürüyüp güneşli günlerde ağaç tepelerinin manzarasının tadını çıkarmak gerçek bir huzur kaynağıyken, bugün otobüslerle yorulmak bilmeden gelen insan kalabalığıyla başa çıkmak zorundalar.

BRİDGET JONES’UN MİRASI: ZAMANIN DURDUĞU YER

Bibury, ünlü sinema filmi "Bridget Jones'un Günlüğü"nün bazı sahnelerinin burada çekilmesiyle küresel bir popülerlik kazandı. Köy; tarihi değirmeni, alabalık çiftliği ve büyüleyici doğasıyla bugün bile adeta zamanın durduğu bir masal diyarı gibi görünüyor.

Ancak ziyaretçilerin kontrolsüz bir şekilde akın etmeye başlamasından bu yana yerel yetkililer radikal önlemler almak zorunda kaldı. Trafik kısıtlamaları getiren yönetim, şehir merkezindeki park yasağını kaldırdı ve tur yolcularının giriş-çıkış yapabilmesi için özel istasyonlar kurdu.

Köyün durumunu değerlendiren Craig Chapman, BBC'ye verdiği demeçte şunları söylüyor:

"Dünyayı gezdim ve köyümüzün dünyanın en güzel köyü olduğuna inanmakta zorlanıyorum çünkü rekabet gerçekten çok çetin."

"SADECE GELİP BİRKAÇ SELFİE ÇEKİP GİDİYORLAR"

Pun Kufer’in aktardığı bilgilere göre, bölge halkı mevcut altyapının bu devasa ziyaretçi yükünü kaldıramadığından şikayetçi. En büyük eleştiri ise turistlerin Bibury'nin sunduğu derin güzelliklerin tadını çıkarmak yerine, sadece gelip birkaç selfie çekip köyü terk etmesi.

Bazı yerel sakinler, mahremiyetlerinin tamamen yok olduğunu belirterek turistlerin pervasızca kendi özel bahçelerine girmesinden ve evlerinin fotoğraflarını çekmesinden dert yanıyor. Üstelik gelen turistlerin çoğunluğu köyde yarım saatten fazla kalmadığı için yerel restoran veya barlara da uğramıyor. Bu durum, bu yakışıklı köyün sadece "uğranıp geçilen" bir yer olmasına ve turizm akınından ekonomik olarak hiçbir para kazanamamasına yol açıyor.