Dünyada en fazla kaç insan yaşayabilir? Bilim insanları açıkladı

Dünya nüfusu bugün yaklaşık 8,3 milyara ulaşarak tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Ancak yeni bir araştırma, gezegenimizin bu kadar büyük bir nüfusu uzun vadede sürdürülebilir şekilde destekleyemeyebileceğini ortaya koyuyor.

200 yılı aşkın demografik ve çevresel verileri inceleyen bilim insanları, insanlığın Dünya'nın ekolojik sınırlarını çoktan aşmış olabileceğini öne sürüyor. Araştırmaya göre bu durum, gelecekte ortaya çıkabilecek bir risk değil; etkileri halihazırda hissedilen bir gerçeklik.

DENGE 1960'LARDA BOZULDU

Araştırmacılar, 1960'lara kadar nüfus artışının ekonomik ve teknolojik gelişmeyle paralel ilerlediğini belirtiyor. Ancak bu tarihten sonra nüfus büyüklüğü ile gezegenin kaynak sağlama kapasitesi arasındaki ilişkinin zayıflamaya başladığı ifade ediliyor.

Bilim insanları bu süreci "negatif demografik aşama" olarak tanımlıyor. Çalışmada fosil yakıtların rolüne özel vurgu yapılıyor. Araştırmacılara göre fosil yakıtlar, mevcut nüfus seviyesinin korunmasını mümkün kılarken aynı zamanda iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve çevre kirliliği gibi sorunları da hızlandırdı.

DÜNYA'NIN SÜRDÜRÜLEBİLİR NÜFUSU NE KADAR?

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu ise "sürdürülebilir nüfus" tahmini oldu. Bilim insanları, Dünya'nın ekolojik açıdan sürdürülebilir şekilde destekleyebileceği insan sayısının yaklaşık 2,5 milyar olduğunu öne sürüyor. Bu seviyeye en son 20. yüzyılın ortalarında ulaşılmıştı.

Araştırmacılar, mevcut durumun iklim risklerini artırdığını, doğal ekosistemlerin kaybına yol açtığını ve gıda ile su güvenliğini tehdit ettiğini belirtiyor. Ancak etkilerin tüm bölgelerde eşit hissedilmediği de vurgulanıyor.

Bilim insanları, tüm bu uyarılara rağmen uygarlığın kaçınılmaz bir çöküşe sürüklendiğini düşünmüyor. Uzun vadeli ve koordineli politikalarla nüfus dinamiklerinin dengelenmesi, kaynak tüketiminin azaltılması ve ekosistemlerin korunması sayesinde olumsuz gidişatın tersine çevrilebileceğini ifade ediyorlar.

KAKHOVKA BÖLGESİNDE DOĞA YENİDEN CANLANIYOR

Öte yandan çevre alanından gelen bir başka dikkat çekici gelişme de Ukrayna'daki Kakhovka hidroelektrik santralinin yıkıldığı bölgede yaşandı.

Uzmanlara göre, eski rezervuar alanı son üç yılda hızla yeni bir ekosisteme dönüştü. Bir zamanlar neredeyse tamamen boş görünen bölgede bugün söğüt ormanları, çalılıklar, bataklık alanlar ve çok sayıda hayvan türü bulunuyor.

Botanikçi Anna Kuzemko'nun verdiği bilgilere göre bölgede kayıt altına alınan bitki türü sayısı 11'den 340'ın üzerine çıktı. Araştırmacılar, alanın yüksek biyolojik çeşitlilik göstermeye devam ettiğini belirtiyor.