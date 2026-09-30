Dünya radarına takılan yerli hazine: 4 yıl dayanıyor 650 çiçek kokuyor!

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Neden "Peynirlerin Kralı" Deniyor?

Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı gravyerin 13. yüzyıldan bu yana aynı tekniklerle üretildiğini ve bu unvanı hak ettiğini belirtiyor. Amerika'nın keşfiyle birlikte uzun gemi yolculuklarında bozulmadığı için denizcilerin ana protein ve enerji kaynağı olan bu özel peynir, kendi doğal ortamında 6 ay ile 1 yıl, uygun koşullarda ise 4 yıla kadar raf ömrünü koruyabiliyor.