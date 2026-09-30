Dünya radarına takılan yerli hazine: 4 yıl dayanıyor 650 çiçek kokuyor!
Kars’ın yüksek yaylalarında 650 çeşit bitkiyle beslenen ineklerin sütünden üretilen ve 4 yıla kadar bozulmayan coğrafi işaretli Kars gravyeri, asırlık geleneksel yöntemlerle sofralara uzanan eşsiz lezzet yolculuğuyla dünya radarında.
Yaylalardan Sofralara Uzanan Lezzet Yolculuğu
Kars'ın 2 bin 400 ila 2 bin 840 metre rakımlı, zengin floraya ve kekik kokularına sahip yaylalarında beslenen ineklerin sütü, coğrafi işaretli Kars gravyerine hayat veriyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana üretimin merkezi olan Boğatepe köyünde geleneksel yöntemler korunarak modern tesislerde tescilli peynir üretimi sürdürülüyor.
650 Çeşit Bitkiden Gelen Doğal Şifa
Kars genelinde yaklaşık 1800 çiçekli bitki türü ve 100’e yakın endemik bitki bulunurken, Boğatepe ve çevresinde bu sayı 600-650 çeşit bitki türüne ulaşıyor. Tamamen meraya dayalı hayvancılıkla beslenen hayvanların sütü; bitkiden hayvana, hayvandan da peynire taşınan bu doğal zenginlik sayesinde eşsiz bir aromaya ve 45’ten fazla faydalı yağ asidine sahip bir şifa deposuna dönüşüyor.
Sabır ve Emek İsteyen Zahmetli Yapım Süreci
Sabahın erken saatlerinde sağılan katkısız sütler mandıralara getirilerek dev kazanlarda parçacıklar haline gelene kadar pişiriliyor. Ardından özel süzgeçli poşetlere alınıp süzülen peynir altı suyu ayrıştırılıyor ve kütleler kalıplara yerleştiriliyor. Üzerlerine ağırlık konularak günlerce preslenen peynirler, yapım sürecinin ilk aşamasını tamamlıyor.
Dinlendirme, Tuzlu Su ve Olgunlaşma
Kalıptan çıkarılan gravyerler ilk olarak serin bir odada 2-3 gün dinlendiriliyor. Yüzeyinin gerekli sertliğe ulaşması için tuzlu su havuzlarına bırakılan peynirler, buradan çıkarıldıktan sonra sıcak odaya alınarak yeniden dinlenmeye tabi tutuluyor. Son aşamada ise karakteristik gözeneklerini ve tadını kazanması için soğuk hava depolarında olgunlaşmaya bırakılıyor.
Neden "Peynirlerin Kralı" Deniyor?
Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı gravyerin 13. yüzyıldan bu yana aynı tekniklerle üretildiğini ve bu unvanı hak ettiğini belirtiyor. Amerika'nın keşfiyle birlikte uzun gemi yolculuklarında bozulmadığı için denizcilerin ana protein ve enerji kaynağı olan bu özel peynir, kendi doğal ortamında 6 ay ile 1 yıl, uygun koşullarda ise 4 yıla kadar raf ömrünü koruyabiliyor.
Boğatepe’de Köklü Dayanışma ve Yıllık Üretim
Türkiye’de Cumhuriyet döneminin ilk gravyer peynirinin üretildiği Boğatepe köyünde günümüzde 5 aktif mandıra faaliyet gösteriyor. Üreticiler arasındaki tatlı rekabet ve dayanışmayla her yıl 400 ila 500 ton arasında yüksek kaliteli Kars gravyeri üretilerek hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda gururla sunuluyor.