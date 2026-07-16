Dondurmaya bunu da koydular! Görenler yapay zeka sandı, kapış kapış satıyor

Japonya'da satışa sunulan istiridyeli dondurma, sosyal medyada gündem oldu. Sütlü dondurma, taze istiridye ve özel soya sosunu bir araya getiren sıra dışı lezzet, hem merak uyandırdı hem de tartışma yarattı.

Japonya'daki yol kenarı dinlenme tesisi Michino-eki Yamada, yaz sezonu için hazırladığı sıra dışı dondurmayla dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından tesise, bu farklı lezzeti tatmak isteyen çok sayıda ziyaretçi gitmeye başladı.

DONDURMANIN ÜZERİNE TAZE İSTİRİDYE KOYUYORLAR

Sıra dışı tatlının temelini yoğun kıvamlı sütlü dondurma oluşturuyor. Üzerine ise Japonya'nın Iwate Eyaleti'ndeki Yamada Körfezi'nden çıkarılan taze istiridyeler ekleniyor. Son dokunuş olarak da özel bir soya sosu kullanılıyor.

Bu üçlü kombinasyon, deniz ürünlerinin tazeliğini tatlı süt aroması ve tuzlu soya sosuyla bir araya getiriyor.

"YAPAY ZEKA SANDIK" YORUMLARI YAĞDI

İstiridyeli dondurmayı deneyenlerin fotoğraf ve videolarının sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı gördüklerine inanamadı. Bazı kullanıcılar bu ürünün gerçek değil, yapay zekâ tarafından oluşturulmuş bir görsel olduğunu düşündüklerini dile getirdi.

X platformunda bir kullanıcı, "Bu artık tatlıların sınırlarını aştı!" yorumunu yaptı. Bir başka kullanıcı ise, "Japonların 'yaratıcılığının' sınırı yok!" ifadelerini kullandı.

YAZ BOYUNCA SATIŞTA KALACAK

Michino-eki Yamada'nın istiridyeli dondurmayı yaz sezonu boyunca satışta tutması bekleniyor. Yaklaşık 600 yen (3,7 dolar) fiyatla satılan ürün, farklı tatlar denemek isteyenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.