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Yapraklarına dokunulduğunda ananas, gül, lavanta hatta çikolata kokusu yayan ıtır türleri, bahçe ve balkon bitkiciliğinde giderek daha fazla ilgi görüyor. Pelargonium cinsi olarak da bilinen bu aromatik ıtırlar, dekoratif çiçekleriyle görsel güzellik sunarken yapraklarından sızdırdıkları güçlü kokularla böcek kovucu işlevi de görüyor.

Yaprağı ovaladığınızda ya da hafifçe ezdiğinizde salınan bu farklı aromalar, bitkinin kendine özgü organik bileşiklerinden kaynaklanıyor. Çoğunlukla saksıya da uyum sağlayan bu türler, dona karşı hassas oldukları için kış aylarında içeride, yazın ise dışarıda bakılıyor.

Onlarca türü olan ıtır çiçeklerinin en ilgi çekici kokuya sahip olan türlerini sizin için derledik.