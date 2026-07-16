Doğanın gizli silahı ortaya çıktı: Küçücük ama korkunç etkili

Southern Cross Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, gübre böceklerinin sığır gübresinden kaynaklanan metan emisyonlarını yüzde 85 oranında düşürerek hayvancılık sektörü için hayati bir iklim çözümü sunduğunu ortaya koydu.

TOPRAĞI HAVALANDIRIP METANI DURDURUYOR

Ecological Entomology dergisinde yayımlanan bu çalışma, böceklerin sera gazı emisyonları üzerindeki doğrudan etkisini nicelleştiren ilk araştırma olma özelliğini taşıyor.

Araştırma ekibi, böceklerin dışkı içinde tüneller açıp toprağı havalandırarak, metan üreten mikropların ihtiyaç duyduğu oksijensiz ortamı bozduğunu tespit etti. Bu süreç, metanın daha düşük etkili karbondioksite dönüştüğü aerobik koşulları teşvik ederek gübrenin toplam sera gazı ayak izini yüzde 18 oranında düşürüyor.

KÜÇÜK BÖCEK, BÜYÜK ETKİ

Deney süresince gübre böcekleri tarafından işlenen yığınlarda metan akışı neredeyse sıfır seviyesinde kalırken, bu iklim düzenleyici etkinin böcekler ortamdan ayrıldıktan sonra dahi devam ettiği gözlemlendi.

Araştırmacılar, gübre böceklerinin sadece besin maddelerini geri dönüştürmekle kalmayıp, aynı zamanda hayvancılığın iklim üzerindeki etkisini azaltmak için düşük maliyetli bir kaldıraç görevi gördüğünü vurguluyor.

Elde edilen bulgular, omurgasızlar aracılığıyla gerçekleşen bu biyolojik süreçlerin gelecekte ulusal tarımsal emisyon envanterlerine dahil edilmesinin, küresel ısınmayla mücadelede stratejik bir fırsat sunduğuna işaret ediyor.