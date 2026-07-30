Denizin ortasında tek başına kaldı! Evi görmek için kilometrelerce yol gidiyorlar

ABD'nin Teksas eyaletindeki Bolivar Yarımadası'nda bulunan ve "Yalnız Ev" olarak bilinen sahil evi, yıllar içinde yaşanan erozyon ve fırtınalar nedeniyle denizin ortasında tek başına kaldı. Bir zamanlar plajla çevrili olan yapı, bugün en çok ziyaret edilen noktalardan biri haline geldi.

BİR ZAMANLAR SAHİLDEYDİ, ŞİMDİ DENİZİN İÇİNDE

High Island yakınlarında bulunan ev, eskiden geniş bir kumsalın üzerinde yer alıyordu. Ancak kıyı erozyonu ve peş peşe gelen fırtınalar nedeniyle çevresindeki tüm plaj sular altında kaldı. Günümüzde yapı, yüksek kazıklar üzerinde adeta denizin üzerinde duruyor.

ÇİFT İÇİN DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİYDİ

Evin sahibi Gail Odom-West, yıllar önce tanıştığı eşi Ted Odom ile 2015 yılında yeniden bir araya gelerek evlendi. Ted Odom, 2018 yılında sahil evini eşine doğum günü hediyesi olarak satın aldı.

Çift burada tatillerini geçirdi, arkadaşlarını ağırladı ve evi yenilemeye başladı.

FIRTINALAR HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

2019-2020 yıllarında Rollover Geçidi'nin kapatılmasıyla aynı döneme denk gelen şiddetli fırtınalar, kıyı şeridini hızla değiştirdi. Deniz suyu evin çevresini tamamen sardı. Çift, elektrik, su ve fosseptik sistemini sökmek zorunda kaldı.

Fırtınalar merdivenleri yok ederken, erozyon nedeniyle kumsal giderek kayboldu. Evin içindeki eşyalar da tahliye edildi.

BUGÜN ZİYARETÇİLERİN UĞRAK NOKTASI

İnternette "Yalnız Ev" olarak tanınan yapı, deniz kabuğu, deniz camı ve deniz fasulyesi arayan ziyaretçilerin en sevdiği duraklardan biri oldu. Pek çok kişi evin önünde fotoğraf çektirirken, bazıları evin altında yağmurdan korunuyor.

Marshall'da yaşayan Troy ve Deborah Commander çifti ise 51'inci evlilik yıl dönümlerini kutlamak için her yıl burayı ziyaret ettiklerini söylüyor.

"BU, FARKLI İNSANLAR İÇİN BİRÇOK HİKAYE ANLATIYOR"

Evin sahibi Gail Odom-West, yapının bu kadar ilgi görmesine şaşırdığını belirterek kendisine dünyanın farklı yerlerinden fotoğraflar gönderildiğini söyledi.