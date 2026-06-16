Davetsiz misafir Tik Tok'u salladı! Uzmanlar uyardı "kaputun altına gizleniyorlar"

Direksiyon başındayken ön cam sileceklerinin olduğu bölgede bir gariplik fark eden sürücü, ilk başta gözlerine inanamadı ve gördüklerinin bir rüya olduğunu düşündü. Ancak dikkatlice baktığında acı gerçekle yüzleşti: Bir şey gerçekten hareket ediyordu! Aracın yüksek hızına ve şiddetli hava akımına meydan okuyan küçük bir yılan, ön cama sıkı sıkıya yapışmış halde duruyordu. Sürücünün cep telefonuyla saniye saniye kaydettiği bu gerçeküstü anlar, sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

UZMANLAR UYARIYOR: "SANDIĞINIZDAN ÇOK DAHA SIK YAŞANIYOR!"



Olay ilk bakışta bir film sahnesi gibi görünse de uzmanlar, bu tür durumların aslında insanların tahmin ettiğinden çok daha yaygın olduğunu belirtiyor.

Yılanlar ve diğer küçük sürüngenler; özellikle soğuk gecelerde ısınmak, sıcak havalarda ise gölge bir sığınak bulmak amacıyla otomobillerin motor bölmesine, kaputunun altına veya silecek boşluklarına gizlenebiliyor. Asıl tehlike ise, sürücünün bu davetsiz misafirden tamamen habersiz bir şekilde direksiyon başına geçip yola çıkmasıyla başlıyor.

Bu durum hem hayvanın hayatını tehlikeye atıyor hem de sürücü için ölümcül bir dikkat dağınıklığı yaratıyor. Direksiyon başında yaşanacak bir saniyelik bir şok veya panik, gözlerin yoldan ayrılmasına ve ciddi kazalara davetiye çıkarılmasına yetiyor

ÖN CAMDA YILAN GÖRÜRSENİZ NE YAPMALISINIZ? UZMAN REÇETESİ:



Eğer bir gün sizin de başınıza böyle bir olay gelirse, soğukkanlılığınızı korumak için şu 4 hayati adımı takip edin:

1. Sakin Olun: Araç kullanırken ani fren yapmaktan, direksiyonu kırmaktan veya panik içinde çığlık atmaktan kaçının. Kontrolü kaybetmek hayvandan daha tehlikelidir.



2. Güvenli Bir Şekilde Durun: Trafiği tehlikeye atmayacak şekilde en yakın dinlenme alanına, otoparka veya cebe girerek aracınızı güvenli bir noktaya çekin.



3. Hareket Halindeyken Müdahale Etmeyin: Araba hareket ederken camı açmaya, dışarı uzanmaya veya araçtan inip hayvanı yakalamaya çalışmak çok büyük kazalara yol açabilir.



4. Gerekirse Yardım Çağırın: Eğer karşınıza çıkan hayvan büyükse veya türünün zehirli olup olmadığından emin değilseniz, kendi başınıza risk almayın. Hemen veterinerlik hizmetlerine veya yetkili hayvan koruma topluluklarına haber verin.