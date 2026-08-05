Dağ evi yuttu, mimarı bile bulamıyor!
Genelde evler arsa için tasarlanır; bu defa arsa, evin şeklini kendisi çizdi. Doğayı yıkıp geçmek yerine arazinin eğimine boyun eğen mimar, ortaya görünmez bir başyapıt çıkardı.
KWK Promes mimarlık firması, Polonya'daki Beskid Dağları'nda bulunan ve 2025'te tamamlanan Yaw Evi ile neredeyse tam tersi bir yol izledi. Araziye bir çözüm dayatmak yerine, arazinin evin nasıl görüneceğini belirlemesine izin verdiler ve mimari bu "sese" kulak verdi. Beskid Dağları'nda, belirgin bir eğime sahip zorlu bir arazide yer alan ev, kelimenin tam anlamıyla "yalpalayarak" güney cephesine doğru dönüyor ve kendisini topoğrafyaya ve çevredeki manzaraya gömüyor.
Proje ilk bakışta oldukça sıradan görünüyordu. Orijinal fikir, çevredeki binalara paralel yerleştirilmiş, dağ köyüne doğal olarak uyum sağlayan, beşik çatılı klasik bir evdi. Sade, çevreye uygun, ancak muhtemelen biraz göze batmayan bir ev. Ancak arazi, bu kadar basit bir çözüme izin vermedi. Arsa belirgin bir eğime sahipti ve mimar Robert Konieczny, araziyi düzleştirmek veya etrafından dolaşmak yerine, tüm binayı döndürmeye karar verdi. Evin adı da bu hareketten geliyor - "yaw", dikey bir eksen etrafında dönme anlamına gelen bir havacılık terimidir, diye yazıyor Yanko tasarım.
"C" ŞEKLİNDE EV
Çatı eğiminin döndürülmesiyle ev, güneşe ve vadi manzarasına doğru yeni bir yönelim kazandı ve sonuç olarak başlangıçta tasarlanandan tamamen farklı bir yapı ortaya çıktı. Manzaraya kendini dayatmayan, aksine yamaca adeta gömülen C şeklinde bir ev yaratıldı. Köşelerinden biri neredeyse yere değmiyor, yapının geri kalanı ise havada süzülüyor, araziye oturuyor ve konturlarına uyum sağlıyor. Çatı çizgisi yavaş yavaş tepeden ayrılıyor ve neredeyse fark edilmeden onu kaplayan çimlere karışıyor. Çimler çatının üzerine doğru büyüdüğü için ev ile dağ arasındaki sınır neredeyse kayboluyor - bir bütün haline geliyorlar.
Bazı açılardan bakıldığında, bunun bir bina olduğu bile hemen anlaşılmıyor . Evinin çarpıcı bir mimari sembol olmasını isteyen biri için bu bir dezavantaj gibi görünebilir, ancak bir yere ait olmak, o yere hükmetmekten daha önemli olanlar için, işte tam da bu noktada en büyük değeri yatıyor.
İç mekan, binanın dönüşüyle oluşan geometriyi takip ediyor; bu nedenle odalar, aile evleri için alışılmadık bir şekilde, kavisli, neredeyse dairesel bir karaktere sahip. Zemin katta, yerleşim planı gerçekten önemli olan unsurlar etrafında düzenlenmiştir: yeşillik, doğal ışık ve vadinin geniş manzarası. Özel alanlar, binanın eğime oyulma şekli sayesinde doğal olarak ayrılmış, evin diğer bölümlerinde yer almaktadır. Sanki önce kat planı çizilip sonra iç mekan düzenlenmiş gibi değil, tüm yerleşim planı arazinin dikkatli bir şekilde incelenmesi sırasında keşfedilmiş gibi görünüyor.
Malzeme seçimi de bu fikri daha da vurguluyor. Binanın tamamında çam ağacı kullanılırken, cephe ve iç duvarlarda kontrplak paneller tercih edildi. Sonuç, sıcak, samimi ve dağ ortamıyla tamamen uyumlu bir yapı ortaya çıkardı. Lüksü simgelemesi beklenen mermer ve çelik gibi soğuk bir kontrast ya da sadece sosyal medyada dikkat çekmek için tasarlanmış etkili bir malzeme seçimi yok. Renk paleti, projenin felsefesiyle tutarlı olduğu için tam olarak bu tutarlılığı koruyor.
Son yıllarda, mimarisi neredeyse tiyatral görünen, sanki içindeki yaşamdan çok gösterişe önem veren birçok aile evi ortaya çıktı. Yaw House, bu yaklaşıma karşı güçlü bir argüman sunuyor. Cesur kararlar alıyor çünkü evin tamamını zorlu araziye uyum sağlamak için döndürmek kesinlikle muhafazakar bir hareket değil, ancak tüm bu kararların gerçek bir amacı var. Dairesel alanlar, mimari dergilerdeki fotoğraflarda ilginç görünmek için değil, binanın geometrisi gereği tasarlandı. Yeşil çatı, moda bir çevre mesajı değil, sadece yüzeyini yeniden kazanmış olan manzaranın doğal bir devamı.
Bureau KWK Promes, uzun zamandır tam da bu düşünce tarzı üzerine ün kazandı. Robert Konječno'nun stüdyosu, önceden belirlenmiş bir vizyonu sahaya dayatmak yerine, her projeyi bulunduğu yerin özel koşullarına uyarlamasıyla tanınıyor. Yaw House, bu felsefenin olgun bir teyidini temsil ediyor; hem teknik olarak çok iddialı hem de mimari açıdan cömert.