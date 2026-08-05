Dağ evi yuttu, mimarı bile bulamıyor!

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"C" ŞEKLİNDE EV

Çatı eğiminin döndürülmesiyle ev, güneşe ve vadi manzarasına doğru yeni bir yönelim kazandı ve sonuç olarak başlangıçta tasarlanandan tamamen farklı bir yapı ortaya çıktı. Manzaraya kendini dayatmayan, aksine yamaca adeta gömülen C şeklinde bir ev yaratıldı. Köşelerinden biri neredeyse yere değmiyor, yapının geri kalanı ise havada süzülüyor, araziye oturuyor ve konturlarına uyum sağlıyor. Çatı çizgisi yavaş yavaş tepeden ayrılıyor ve neredeyse fark edilmeden onu kaplayan çimlere karışıyor. Çimler çatının üzerine doğru büyüdüğü için ev ile dağ arasındaki sınır neredeyse kayboluyor - bir bütün haline geliyorlar.

Bazı açılardan bakıldığında, bunun bir bina olduğu bile hemen anlaşılmıyor . Evinin çarpıcı bir mimari sembol olmasını isteyen biri için bu bir dezavantaj gibi görünebilir, ancak bir yere ait olmak, o yere hükmetmekten daha önemli olanlar için, işte tam da bu noktada en büyük değeri yatıyor.